Еберл: Мачът показа какво представляваме и обобщава доста добре характера на този отбор

Байерн (Мюнхен) няма много време да се наслади на вълнуващия успех срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионската лига, тъй като продължава към почти сигурната нова шампионска титла в Германия. Баварският гранд има първи шанс да стане шампион в Бундеслигата за 35-и път в историята си в неделя срещу Щутгарт, а след това гостува на Байер (Леверкузен) за полуфинал за Купата на Германия в сряда.

Членът на борда на Байерн по спортните въпроси Макс Еберл заяви, че спечелването на титлата в Бундеслигата през уикенда „разбира се, би допълнило добре нещата през тази седмица. Това би бил брилянтен завършек“.

Списание "Кикер" цитира Еберл, който коментира още, че гостуване в Леверкузен с осигурена титла в първенството „сега е основната цел за следващите четири дни“.

Байерн ще спечели Бундеслигата, ако вземе точка повече срещу Щутгарт, отколкото Борусия (Дортмунд) в събота срещу Хофенхайм. Тимът от Мюнхен ще бъде без наказания старши треньор Венсан Компани за първия мач от полуфиналите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, но баварците са уверени, че това няма да бъде пречка. „Това е ситуация, която не се отразява на нас на терена“, заяви капитанът на Байерн Мануел Нойер.

Макс Еберл подчерта, че отборът три пъти е наваксал изоставане от един гол срещу Реал Мадрид. „Мачът показа какво представляваме - ние продължаваме да се връщаме. Това обобщава доста добре характера на този отбор. Можем да играем футбол, но най-вече можем да се борим и да останем твърди. Чувството е просто брилянтно“, каза той и допълни:

„Този ​​тим и този клуб са напълно живи, те стоят заедно. Тази енергия не идва само от терена, но и отвън. Усещаш я - и тя ни прави силни.“