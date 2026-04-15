  • 15 апр 2026 | 20:26
  • 2157
  • 2
Съставите на Байерн и Реал Мадрид

Байерн (Мюнхен) посреща Реал Мадрид в реванш от четвъртфиналите в Шампионската лига. Двубоят на “Алианц Арена” започва в 22:00 часа. Баварците имат аванс от 2:1.

На полуфиналите победителят ще играе срещу носителя на трофея Пари Сен Жермен.

Стартовите 11 на Байерн са очакваните с играчи като Майкъл Олисе, Серж Гнабри, Луис Диас и Хари Кейн. Джамал Мусиала е резерва. Малко преди началото стана ясно, че младокът Том Бишоф в получил контузия.

“Белите” от Мадрид излизат с офанзивен състав, в който са Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Браим Диас. Едер Милитао и Ферлан Менди започват в защитата, а Орелиан Чуамени е наказан.

