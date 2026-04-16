Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Едуардо Камавинга, което оказа директно влияние върху отпадането на Реал Мадрид от Шампионската лига, предизвика възмущението не само на Алваро Арбелоа и неговите играчи, но и на големите мадридски издания. Според “Марка” и “Ас” това решение на Славко Винчич убива футбола и е абсурдно играч да бъде изгонен за подобно провинение. Към самия французин също има известни критики за това, че си изкара два жълти картона за осем минути. Първият бе за задържане на Мусиала, а второто за това, че задържа топката, след като бе извършил нарушение срещу Хари Кейн. Да, на теория Камавинга няма право да го прави, но да бъде изгонен за това, че изминава два метра с топка в ръце и след три две секунди я пуска, е “все едно да искаш да убиеш футбола”, смята “Марка”.

Two things here:



1. Camavinga is stupid to do that while already on a yellow card



2. It's way too soft to send him off for this, especially when he dropped the ball right near the referee.pic.twitter.com/Tv29J7trm7 — LBW (@losblancoswrld) April 15, 2026

Алфонсо Перес Бурул от “Радио Марка” пък определя решението на Винчич като “злоупотреба с власт”.

В Германия мнението е доста по-различно. “Билд” и “Кикер” са убедени, че реферът е показал на Камавинга жълт картон, без да знае, че това е второ официално предупреждение за него. Такава беше и теорията на Алваро Арбелоа.

“След нарушение срещу Кейн той взе топката. Винчич първо му показа жълтия картон, а след това осъзна, че французинът вече беше видял един такув. След това съдията извади червения картон. Щеше ли да го изгони така или иначе? Съмнително е!”, коментира ситуацията “Билд”.

Звездите на Байерн Луис Диас и Хари Кейн категорично оправдаха решението на Винчич.

🚨🛑 Luis Díaz: “The referee was right to send Camavinga off”.



“We wanted to take the free kick quickly and he didn't release the ball”, told El Chiringuito. pic.twitter.com/3qcaGU9vMB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

“За мен съдията беше прав да изгони Камавинга. Ние искахме бързо да изпълним нарушението, а той не ни даде топката”, сподели Диас относно казуса.

Хари Кейн добави: “Мисля, че това беше червен картон. Несъмнено. А като се имат предвид и двата мача, мисля, че справедливо продължаваме напред. Също така мисля, че третият гол на Реал не трябваше да бъде зачетен, защото в началото на атаката имаше нарушение на Рюдигер, което не беше отсъдено”.

На другия полюс в тълкуванията си бяха Антонио Рюдигер и Джуд Белингам.

„Предпочитам да не говоря за съдията. Видяхте ли червения картон?“, каза Рюдигер в миксзоната след мача. "Този червен картон е някаква шега", лаконичен бе Белингам пред репортерите, преди да се качи на автобуса.

Бившият играч на Реал Мадрид Уесли Снайдер пък хвърли цялата вина върху самия футболист: “Камавинга в глупак. Знаете ли какво трябваше да направят тези играчи на Реал след последния съдийски сигнал? Трябваше да изтичат в съблекалнята и да излеят гнева си върху Камавинга. Не мисля, че той трябва да ходи на Световното първенство”.

🚨 Wesley Sneijder 🇳🇱 : « 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗩𝗜𝗡𝗚𝗔 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗧𝗨𝗣𝗜𝗗𝗘 ! 🤦



Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final ?



𝗜𝗟𝗦 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗜𝗥 𝗔𝗨 𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗧 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗨𝗥… pic.twitter.com/OYuNKn71Ag — Actu Foot (@ActuFoot_) April 15, 2026