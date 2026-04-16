  3. Канисарес: Реал трябва да продаде Винисиус, Арбелоа едва ли ще продължи да е начело

Канисарес: Реал трябва да продаде Винисиус, Арбелоа едва ли ще продължи да е начело

  • 16 апр 2026 | 12:00
Канисарес: Реал трябва да продаде Винисиус, Арбелоа едва ли ще продължи да е начело

Бившият вратар на Реал Мадрид и Валенсия Сантяго Канисарес говори пред „Movistar“ и даде любопитни препоръки към ръководството на “кралете” след снощното отпадане от Байерн в Шампионската лига и очертаващия се втори пореден нулев сезон.

Най-интересното мнение на четирикратния шампион в Ла Лига и двукратен финалист в турнира на богатите е за Винисиус Жуниор. Канисарес е на мнение, че Реал трябва да се раздели с бразилеца, за да започне преструктурирането на своя спортен проект: "Според мен вече две години той не дава на Реал Мадрид представянето, което отговаря на договора и статута му на играч. Освен това е замесен в много противоречиви ситуации, които не допринасят за добрия имидж на Реал Мадрид, но за да продадеш футболист, първо трябва да има пари“, заяви той, цитиран и от “Спорт”.

Канисарес отбеляза още, че играта на Винисиус не е съвместима с тази на Мбапе, но клубът е изправен пред огромно предизвикателство, защото е трудно да се намери купувач за играч с неговата стойност: „Много е лесно да кажеш: „Ще продам този“. Ще го продадеш, ако някой го купи. Защото може би още миналата година Реал обмисляше да продаде Родриго за 70-80 милиона евро, но никой не се появи дори с половината от тази сума. В такъв момент е по-добре да го задържиш и да се надяваш играчът да възроди кариерата си.“

Рекордите, които бяха счупени в шоуто между Байерн и Реал, Гюлер, Мбапе и Нойер влязоха в историята

Канисарес добави: „Много е лесно да си спортен директор от дивана, но когато си в реалността, трябва да се съобразяваш с това, което искаш за играча, и с това, което е на масата. Въпреки това съм съгласен, че той трябва да си тръгне. При добра оферта, по мое мнение, бих го продал.

Бившият играч на Реал Мадрид също така беше категоричен, че младият наставник Алваро Арбелоа не може да остане в клуба: „Обикновено има две неща, които могат да осигурят приемственост: договорът, който те подкрепя, и заслугите от спортната кариера. Арбелоа няма нито едното, нито другото, а и не е постигнал резултати през тези месеци, в които беше начело на отбора. Нормалното е той да не продължи на треньорската скамейка през следващия сезон.“

Снимки: Imago

Кой ще стигне финалната четворка в Лига Европа?

Време за четвъртфиналните реванши в ЛК

Боржеш: Горд е точната дума за всички играчи, заслужавахме повече!

Артета: Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб

Кейн: Първото полувреме беше лудо, започнахме по най-лошия начин

Компани: Момчетата бяха психически силни

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

