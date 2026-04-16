Кейн: Първото полувреме беше лудо, започнахме по най-лошия начин

Хари Кейн за пореден път се превърна в кошмар за Реал Мадрид и пак вкара гол във вратата на "белия балет" при победата на неговия Байерн (Мюнхен) с 4:3 в реванша от 1/4-финалите в Шампионската лига. Баварците се класираха за финалната четворка в най-престижния европейски клубен турнир, след като бяха спечелили и първия мач с 2:1 и продължиха напред с общ резултат 6:4.

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

"Беше труден мач. Знаехме, че ще бъде трудно с Реал Мадрид в Шампионската лига. Очевидно е, че те имат тази специална връзка с този турнир и трябва да си на най-високо ниво, за да ги победиш и елиминираш.

Първото полувреме беше лудо, очевидно започнахме по възможно най-лошия начин, но се върнахме добре в играта и изглеждахме като по-опасен отбор, но играчите им в преходите наистина могат да ранят и това ни наказа.

През второто полувреме си казахме, че трябва да бъдем малко по-търпеливи. Знаехме, че с напредването на мача ще станем по-силни и успяхме да реализираме шансовете си към края", каза Кейн.

