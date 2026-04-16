Рекордите, които бяха счупени в шоуто между Байерн и Реал, Гюлер, Мбапе и Нойер влязоха в историята

Реваншът между Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид предложи истински футболен спектакъл за феновете. Седем гола, обрати, красиви изпълнения, спорни съдийски отсъждания, драма до последно и какво ли още не се случи при това зрелище за най-великата игра.

Редица рекорди бяха счупени и подобрени при спиращото дъха шоу снощи на “Алианц Арена”. Така например голът на Арда Гюлер още в 1-ата минута, който се възползва от грубата грешка на Мануел Нойер, се превърна в най-бързия гол в Шампионската лига в историята на Реал Мадрид - още в 35-ата секунда.

35 - At 35 seconds, Arda Güller 🇹🇷 has scored @realmadriden's fastest goal in their entire history in the UEFA @ChampionsLeague. Spark. pic.twitter.com/BvXCln9Gay — OptaJose (@OptaJose) April 15, 2026

Във злощастния мач за испанците все пак рекорд записа и звездата Килиан Мбапе. Той стана първият играч в историята на турнира на богатите, който вкарва цели 10 гола в гостувания само за една кампания. Това бе общо 15-о попадение за капитана на Франция през този сезон в ШЛ, като само Кристиано Роналдо (17), Роберт Левандовски (16) и Карим Бензема (16) са вкарвали повече в едно издание на турнира.

10 - @KMbappe 🇫🇷 has become the first player to score ten away goals in a single European Cup/@ChampionsLeague season. Lethal. pic.twitter.com/ZgcX1CE3LO — OptaJose (@OptaJose) April 15, 2026

Реал Мадрид записа и нещо друго историческо, за което е спорно дали ще се приеме с радост от феновете на тима. За пръв път в историята на “кралете” в ШЛ в стартовата единадесеторка нямаше нито един испанец. Всъщност единственият представител на страната бе младокът Тиаго Питарч, който се появи в самия край на мача.

𝗡𝗘𝗨𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗞𝗘𝗦 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬! 👑🧤🇩🇪



Manuel Neuer overtakes Lionel Messi for most Champions League appearances for a single club! 👏🔥🔴🆑



A true symbol of elite consistency over the years. 🐐🇩🇪#ManuelNeuer #ChampionsLeague #Football pic.twitter.com/fsyTcdheJR — Sportskeeda Football (@skworldfootball) April 15, 2026

За играчи на Байерн рекорди също не липсваха. Ветеранът Мануел Нойер, който иначе не записа никак добър двубой, изпревари легендата Лионел Меси и вече е на второ място в класацията за най-много мачове като титуляр за един клуб в Шампионската лига - 137. Пред 40-годишния немски страж остава само Икер Касияс, който има 149 старта в турнира за Реал Мадрид.

3 – FC Bayern München are the second team to trail 3+ times and still win a UEFA Champions League match, following Manchester United in April 2003, who also did so in the quarter-finals against Real Madrid. Spirit. pic.twitter.com/DjVQkyd1Dz — OptaFranz (@OptaFranz) April 15, 2026

Байерн пък се превърна едва във втория тим в историята на турнира, който изостава на три пъти и все пак печели двубоя си. По ирония на съдбата другият такъв отбор обръща пак Реал Мадрид, пак на четвъртфинална фаза и пак резултатът е 4:3, като става въпрос за Манчестър Юнайтед, който печели със същия развой през април 2003 г. Тогава обаче испанците продължават напред с общ резултат 6:5.

