  Sportal.bg
  Реал Мадрид
  • 16 апр 2026 | 11:24
Рекордите, които бяха счупени в шоуто между Байерн и Реал, Гюлер, Мбапе и Нойер влязоха в историята

Реваншът между Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид предложи истински футболен спектакъл за феновете. Седем гола, обрати, красиви изпълнения, спорни съдийски отсъждания, драма до последно и какво ли още не се случи при това зрелище за най-великата игра.

Редица рекорди бяха счупени и подобрени при спиращото дъха шоу снощи на “Алианц Арена”. Така например голът на Арда Гюлер още в 1-ата минута, който се възползва от грубата грешка на Мануел Нойер, се превърна в най-бързия гол в Шампионската лига в историята на Реал Мадрид - още в 35-ата секунда.

Във злощастния мач за испанците все пак рекорд записа и звездата Килиан Мбапе. Той стана първият играч в историята на турнира на богатите, който вкарва цели 10 гола в гостувания само за една кампания. Това бе общо 15-о попадение за капитана на Франция през този сезон в ШЛ, като само Кристиано Роналдо (17),  Роберт Левандовски (16) и Карим Бензема (16) са вкарвали повече в едно издание на турнира.

Реал Мадрид записа и нещо друго историческо, за което е спорно дали ще се приеме с радост от феновете на тима. За пръв път в историята на “кралете” в ШЛ в стартовата единадесеторка нямаше нито един испанец. Всъщност единственият представител на страната бе младокът Тиаго Питарч, който се появи в самия край на мача.

За играчи на Байерн рекорди също не липсваха. Ветеранът Мануел Нойер, който иначе не записа никак добър двубой, изпревари легендата Лионел Меси и вече е на второ място в класацията за най-много мачове като титуляр за един клуб в Шампионската лига - 137. Пред 40-годишния немски страж остава само Икер Касияс, който има 149 старта в турнира за Реал Мадрид.

Байерн пък се превърна едва във втория тим в историята на турнира, който изостава на три пъти и все пак печели двубоя си. По ирония на съдбата другият такъв отбор обръща пак Реал Мадрид, пак на четвъртфинална фаза и пак резултатът е 4:3, като става въпрос за Манчестър Юнайтед, който печели със същия развой през април 2003 г. Тогава обаче испанците продължават напред с общ резултат 6:5.

Снимки: Gettyimages

