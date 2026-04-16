Олисе: Опитах няколко пъти и всеки път бях по-близо до гола, червеният картон не беше решаващ

Крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, който бе избран за играч на мача от УЕФА при изключително зрелищната победа над Реал Мадрид с 4:3 в реванша от четвъртфиналите в Шампионската лига, също даде своето мнение за двубоя.

„Беше добър мач, оспорван. Знаехме, че ще се опитат да се върнат в играта. В началото беше малко като - гол, гол, гол. Когато най-накрая нещата се успокоиха, играхме малко по-добре през второто полувреме и се възползвахме от шансовете си“, коментира Олисе пред TNT Sports.

„Показахме добра устойчивост, за да продължим да се връщаме, след като изоставахме в резултат. В крайна сметка това е резултат, от който сме доволни. Опитах техниката при гола пет или шест пъти преди това и всеки път бях все по-близо. Беше хубаво да вкарам“, каза още френският национал, който реализира четвъртото попадение във вратата на Реал Мадрид.

“Не мисля, че червеният картон беше решаващ, той беше късен, а ние бяхме натрупали инерция преди него. Може да е помогнал с малко, но мачът вървеше по начина, който искахме. Залозите срещу ПСЖ ще са високи, те са много качествен отбор, играят добре, определено ще е труден мач”, каза още Олисе.

Снимки: Imago