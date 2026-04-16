Кейн е безкомпромисен срещу Реал

Байерн Мюнхен победи драматично Реал Мадрид с 4:3 в реванша между двата отбора от четвъртфиналите на Шампионска лига и с общ резултат 6:4 се класира за полуфиналите на турнира. С ключова заслуга за елиминирането на “кралския клуб” бе Хари Кейн, който в реванша на “Алианц Арена” в Мюнхен вкара гол и даде асистенция, докато в първата среща вкара гол на “Бернабеу”.

По този начин Кейн е успял да вкара гол или да подаде за такъв във всеки един от последните си 5 мача срещу Реал Мадрид в Шампионска лига. Една от тези срещи е с екипа на Тотнъм, а останалите 4 - с тази на Байерн Мюнхен. Кейн има 3 гола и 3 асистенции за този период, като серията му от 5 поредни мача с попадение или голов пас срещу “кралете” е най-дългата на даден играч срещу Реал Мадрид в историята на Шампионска лига.

5 - Harry Kane has now scored (3) or assisted (2) in each of his last five UEFA Champions League games against Real Madrid; the longest streak by a player against the Spanish side in the competition's history. Pedigree. pic.twitter.com/Qg0I6H3Waj — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2026