Компани: Момчетата бяха психически силни

  • 16 апр 2026 | 05:47
Компани: Момчетата бяха психически силни

Венсан Компани говори след великата победа на Байерн (Мюнхен) с 4:3 в срещата от 1/4-финалите в Шампионската лига, която класира баварците за финалната четворка в най-комерсиалния европейски клубен турнир. Германските шампиони имаха аванс от 2:1 в първия мач и продължиха напред с успех в общия резултат с 6:4. В спор за място на големия финал те ще срещнат френския първенец и актуален носител на трофея Пари Сен Жермен.

"Беше много емоционален мач. Имахме много владение на топката и постоянно имахме чувството, че можем да вкараме.

Но Реал Мадрид си е Реал Мадрид. Те винаги са заплаха.

Момчетата бяха психически силни днес, за да се възстановят от неуспехите. Феновете също ни помогнаха. Запазихме спокойствие и винаги чувствахме, че нашият момент ще дойде.

Да, тлва беше най-важният мач в кариерата ми като старши треньор, но следващият мач е по-важен. Продължаваме напред", кза Компани.

