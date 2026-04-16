На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

В Испания продължават да се появяват разнопосочни информации, касаещи бъдещето на старши треньора на Реал Мадрид Алваро Арбелоа. Според TVE, специалистът ще запази поста си и през следващия сезон, независимо от отпадането на 1/4-финалите в Шампионската лига и изоставането на 9 точки от лидера в Ла Лига Барселона.

Ръководството на кралския клуб подкрепя младия наставник и планира не само да го остави начело на отбора до края на настоящата кампания, но да му гласува доверие и след това.

Канисарес: Реал трябва да продаде Винисиус, Арбелоа едва ли ще продължи да е начело

Едно е сигурно: на “Бернабеу” не са преговаряли с потенциални наследници на Арбелоа. Шефовете на испанския гранд оценяват отдадеността на бившия защитник и факта, че след неговото идване обстановката в съблекалнята се е подобрила.

43-годишният Арбелоа застана начело на Реал Мадрид на 13 януари, заменяйки Чаби Алонсо. Неговият договор е до 2027 година.

Снимки: Imago