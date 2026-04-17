Камавинга се извини за червения си картон срещу Байерн

Халфът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга поднесе извинения за изгонването си в реванша от четвъртфиналите на Шампионска лига срещу Байерн (Мюнхен), загубен драматично с 3:4.та

В 86-ата минута на двубоя на "Алианц Арена" Камавинга, който влезе като резерва през второто полувреме, извърши нарушение срещу Хари Кейн в противниковата половина и задържа топката след съдийския сигнал. За това главният арбитър Славко Винчич му показа втори жълт картон.

„Поемам отговорност за действията си. Искам да се извиня на моя отбор и на всички мадридисти. Благодаря ви за подкрепата. Да живее Мадрид, завинаги“, написа Камавинга в социалните мрежи.

От Реал са убедени, че изгонването на французина е било несправедиво, но се отказаха да подадат жалба в УЕФА.

Снимки: Imago