  Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

Телевизията на Реал Мадрид отправи остри критики към рефера Славко Винчич. Поводът за недоволството бе болезненото отпадане от Шампионска лига след поражение с 3:4 от Байерн Мюнхен. Клубната структура бе още едно звено, което изрази недоволството си срещу събитията от 1/4-финалите след старши треньора Алваро Арбелоа, който също коментира казуса.

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

“Реал Мадрид остана с десет души. Съдията... съдията напълно изпусна контрола над мача. Вторият жълт картон е абсолютно несправедлив. Камавинга премества топката с два метра, за да се опита да забави изпълнението на фал от страна на Байерн. Той оставя Реал Мадрид с десет души и точно тогава, на фона на цялата физическа умора, те успяват да изравнят. А когато се опитваш да сътвориш чудо, получаваш и четвърти гол

Арбелоа изригна срещу съдийството

Държахме мача в ръцете си с оглед на броя създадени положения през първото полувреме. Това е прекомерно наказание както за самия мач, така и за целия сблъсък. Имаше един мач до 85-ата минута и съвсем друг от 85-ата минута до края, когато бяхме в намален състав. През първата част Мадрид се оттегли с преднина, а през втората имаше по-чистите ситуации. Прекомерно наказание за Реал Мадрид”, бяха коментарите на анализаторите по клубната телевизия.

