Зверев е във възторг от победата на Байерн

Олимпийският шампион от 2020 година и трета ракета в света Александър Зверев беше много впечатлен от зрелището, в което се превърна вторият четвъртфинален мач от Шампионската лига между Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид. Баварците се наложиха с 4:3 и продължиха напред.

„Това беше незабравимо преживяване. Невероятно е, че Байерн победи, а аз бях там и гледах. Беше много, много специално събитие", коментира Зверев, който е фен на баварците.

"След двубоя заведох децата в съблекалнята, а футболистите бяха изключително мили с тях и им раздадоха автографи. Върнах се в хотела в 11 и половина вечерта, добре че днес мачът ми беше доста късно“, добави тенисистът.

Днес той победи Габриел Диало и се класира за четвъртфиналите на турнира в Мюнхен, а Йошуа Кимих и Серж Гнабри изгледаха двубоя от ложата му.

