Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Кимих: Надявам се жена ми да е задържала сина ми буден малко по-дълго!

Кимих: Надявам се жена ми да е задържала сина ми буден малко по-дълго!

  • 16 апр 2026 | 05:32
  • 1112
  • 0
Кимих: Надявам се жена ми да е задържала сина ми буден малко по-дълго!

Йошуа Кимих говори след победата на неговия Байерн (Мюнхен) с 4:3 в срещата-реванш от 1/4-финалите в Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Благодарение на успеха баварците стигнаха финалната четворка на най-престижния европейски клубен турнир след победата си в първия мач с 2:1 и успех в общия резултат с 6:4. В спор за място на големия финал германските шампиони ще играят с настоящия носител на трофея Пари Сен Жермен.

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

"Имаше много драма. Разбира се, не започнахме мача по начина, по който искахме. Но на полувремето усетихме, че колкото по-дълго продължаваше мачът, толкова повече предимство имахме. Гледането до края си заслужаваше.

Реал възропта срещу съдията и през телевизията си
Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

На всички деца в Германия им беше позволено да останат будни малко по-късно тази вечер. Надявам се жена ми да е задържала сина ни буден малко по-дълго!

Арбелоа изригна срещу съдийството
Арбелоа изригна срещу съдийството

Знаехме, че и двата отбора могат да си навредят взаимно: Байерн с високия пресинг, Реал Мадрид с бързите трансфери. Започнахме зле и след това допуснахме отново след пряк свободен удар и контраатака. Първото полувреме беше напрегнато. Второто полувреме беше по-спокойно. Имахме повече контрол и накрая успяхме да спечелим.

Кейн е безкомпромисен срещу Реал
Кейн е безкомпромисен срещу Реал

Не мисля, че тази вечер направихме топ представяне. Не беше най-добрият ни мач. Но, разбира се, доволни сме от победата. Не можем да забравим, че спечелихме и онази вечер. С две победи сме във финалната четворка. И вярвам, че най-добрите отбори в Европа сега са готови да се срещнат на полуфиналите", каза Кимих.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кейн е безкомпромисен срещу Реал

Кейн е безкомпромисен срещу Реал

  • 16 апр 2026 | 03:44
  • 1255
  • 0
Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

  • 16 апр 2026 | 02:25
  • 1136
  • 3
Арбелоа изригна срещу съдийството

Арбелоа изригна срещу съдийството

  • 16 апр 2026 | 01:45
  • 4029
  • 25
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 38696
  • 61
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 77934
  • 555
Роналдо и компания с поредна победа и нова стъпка към титлата

Роналдо и компания с поредна победа и нова стъпка към титлата

  • 15 апр 2026 | 23:08
  • 7151
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 77934
  • 555
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 38696
  • 61
Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

  • 15 апр 2026 | 22:20
  • 96729
  • 682
Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

  • 15 апр 2026 | 22:39
  • 29108
  • 26
ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

  • 15 апр 2026 | 19:55
  • 45589
  • 172
Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

  • 15 апр 2026 | 21:09
  • 16699
  • 5