Кимих: Надявам се жена ми да е задържала сина ми буден малко по-дълго!

Йошуа Кимих говори след победата на неговия Байерн (Мюнхен) с 4:3 в срещата-реванш от 1/4-финалите в Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Благодарение на успеха баварците стигнаха финалната четворка на най-престижния европейски клубен турнир след победата си в първия мач с 2:1 и успех в общия резултат с 6:4. В спор за място на големия финал германските шампиони ще играят с настоящия носител на трофея Пари Сен Жермен.

"Имаше много драма. Разбира се, не започнахме мача по начина, по който искахме. Но на полувремето усетихме, че колкото по-дълго продължаваше мачът, толкова повече предимство имахме. Гледането до края си заслужаваше.

На всички деца в Германия им беше позволено да останат будни малко по-късно тази вечер. Надявам се жена ми да е задържала сина ни буден малко по-дълго!

Знаехме, че и двата отбора могат да си навредят взаимно: Байерн с високия пресинг, Реал Мадрид с бързите трансфери. Започнахме зле и след това допуснахме отново след пряк свободен удар и контраатака. Първото полувреме беше напрегнато. Второто полувреме беше по-спокойно. Имахме повече контрол и накрая успяхме да спечелим.

Не мисля, че тази вечер направихме топ представяне. Не беше най-добрият ни мач. Но, разбира се, доволни сме от победата. Не можем да забравим, че спечелихме и онази вечер. С две победи сме във финалната четворка. И вярвам, че най-добрите отбори в Европа сега са готови да се срещнат на полуфиналите", каза Кимих.