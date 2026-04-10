Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

Слуховете, свързващи Антонио Конте със завръщане начело на националния отбор на Италия, продължават да се засилват. Според информации от четвъртък, треньорът на Наполи и президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис ще проведат среща веднага след края на сезон 2025-26.

Името на Конте е начело в списъка с кандидати за заместник на Дженаро Гатузо като селекционер на „скуадра адзура“. Гатузо напусна поста си по взаимно съгласие миналата седмица, след като Италия претърпя поражение от Босна и Херцеговина във финалния плейоф за Световното първенство. Този резултат остави националния отбор извън финалния турнир за трети пореден път.

За Конте това би било завръщане начело на националния тим, който той вече води в периода между 2014 и 2016 г.

Де Лаурентис е склонен да пусне Конте в националния отбор, но има условие

Настоящият договор на специалиста с Наполи изтича след малко повече от година. Наскоро Де Лаурентис призна, че не би попречил на своя треньор, ако той реши да напусне клуба, за да поеме отново националния отбор на Италия. „Ако Антонио ме помоли, мисля, че ще кажа „да“, заяви президентът.

Според "Corriere dello Sport", Конте и Де Лаурентис ще седнат за решаващи разговори относно бъдещето на треньора веднага след приключването на сезон 2025-26.

Мястото на срещата вече е уточнено – остров Иския. Разговорите ще се проведат няколко дни след последния кръг от Серия А, който е насрочен за 24 май.

