Очаквайте на живо: Шведската машина и Гьокереш срещу Тунис

Швеция и Тунис излизат във втория ранен мач в днешния 15-и юни (понеделник) от Мондиал 2026.



Денят започна със сблъсъка между Кот Д'Ивоар и Еквадор.



Скандинавците и африканците пък бяха изтеглени от жребия в група "F" на световните футболни финали. Техните срещи са локализирани в Мексико, като сегашният сблъсък бе решено да се играе на стадион "ББВА" в град Гуадалупе, който се намира на около 900 км от столицата Мексико Сити.



В късния мач вчера играха другите два отбора от групата Нидерландия и Япония.

Япония не се даде на Нидерландия в зрелищно надстрелване през второто полувреме

Срещата между Швеция и Тунис стартира в 5:00 часа българско време. Нея, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате в реално време на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

ШВЕЦИЯ - ТУНИС

МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА

ГРУПА "F", I КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ШВЕЦИЯ: 23. Кристофер Нордфелд, 2. Густаф Лагербиелке, 4. Исак Хиен, 3. Виктор Линдельоф, 21. Александер Бернхардсон, 16. Йеспер Карлстрьом, 18. Ясин Аяри, 5. Габриел Гудмундсон, 10. Бенямин Нигрен, 17. Виктор Гьокереш, 9. Александър Исак

СЕЛЕКЦИОНЕР: Греъм Потър



ТУНИС: 1. Абделмухиб Шамак, 20. Ян Валери, 3. Монтасар Талби, 4. Омар Рекик, 21. Амин Бен Хмида, 13. Рани Кедира, 17. Елис Скири, 25. Анис Бен Слиман, 10. Ханибал Межбри, 2. Али Абди, 8. Елиас Саад

СЕЛЕКЦИОНЕР: Сабри Ламуши



НАЧАЛО: 15 юни 2026 г. (понеделник) | 5:00 часа

СТАДИОН: "ББВА" (Гуадалупе, Мексико)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Йоел Фалкон (Аржентина)

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