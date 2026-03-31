Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция

Конфликтът между Наполи и Лукаку продължава с пълна сила и дори ескалира. Белгийският нападател на "партенопеите" така не се завърна на тренировки в клубната база, като остана в родината си и се подготвя самостоятелно с мисъл за Мондиал 2026. Логично този факт меко казано никак не се хареса на клуба му.

Така тимът от Неапол излезе с официална позиция, в която заплашва футболиста със сериозни мерки: "Наполи може да потвърди, че Ромелу Лукаку не е отговорил на днешното обаждане да се върне към тренировки. Клубът си запазва правото да обмисли предприемането на съответните дисциплинарни мерки, както и да определи дали играчът ще продължи да тренира с отбора за неопределен период от време".

Според "Гадзета дело Спорт" първата стъпка на клуба ще бъде налагането на глоба, която, макар и символична за човек с нетна заплата от 8,5 млн. евро, ще има своята тежест. Втората стъпка е изваждането му от състава, за което нападателят беше предупреден още миналия петък. Лукаку обаче не е послушал никого – нито своя мениджърски екип, който опита всичко, за да го убеди да отлети за Неапол за разговори, нито спортния директор на "партенопеите" Джовани Мана.

🚨⚠️ BREAKING: Romelu Lukaku did NOT answer to Napoli's call up to be back for training today.



“The club’s considering how to act with disciplinary measures, evaluating also to exclude Romelu Lukaku from the squad”, Napoli statement confirms. 🇧🇪 pic.twitter.com/barKcQCVEV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026

Така, само ден след писмото си в Instagram, Лукаку напълно самостоятелно избра да се подготвя сам със своя личен треньор в Белгия. Основната му цел в този момент е Световното първенство, като за Наполи е ясно, че поне засега присъствието му в отбора е изключено, както повелява вътрешният правилник.

Дори и да се завърне, ще бъде трудно да намери място в състава: остават седем мача, а следващия срещу Милан Лукаку ще гледа от Белгия, анализира "Гадзета". Изглежда, че той възнамерява да тренира сам още две седмици, което означава, че ще останат само четири мача до края.

Нападателят се завърна последните седмици след дълго лечение на контузия, но след завръщането си е играл общо около 64 минути в 7 срещи във всички турнири с един гол. Отношенията му с клуба изглеждат безвъзвратно развалени, а най-вероятно Лукаку през лятото ще напусне в посока Саудитска Арабия или Турция.

