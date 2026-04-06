Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

В Босна и Херцеговина той се превърна в нещо като втори национален герой след драматичното класиране на националния отбор за Световното първенство за сметка на Италия. Не, не става въпрос за обичания от всички ветеран Един Джеко, селекционера Сергей Барбарец или автора на победната дузпа Есмир Байрактаревич.

Името му е Афан Чизмич, на 14 години, играе в юношеските формации на клуба от Зеница Челик и беше на стадион „Билино Полйе“ в решителния плейоф, за да е момче за топките. В крайна сметка именно юношата обаче се превърна в един от главните герои при историческия успех на Босна.

🚨💣BREAKING Bosnian television has found the ball boy who stole Donnarumma's cheat sheet with the penalty takers listed during the World Cup play-off match. 🇧🇦



His name is Afan Cizmic, 14 years old and the biggest star on his team (18 goals in 12 matches).



Момчето помогна неимоверно на родината си по крайно любопитен начин. Той намери и открадна листа, на който вратарят на Италия - Джанлуиджи Донарума, си беше записал всички указания за босненските изпълнители на дузпи.

Ключовият момент настъпва по време на наказателните удари, в изключително напрегната атмосфера заради високия залог. Главните действащи лица са именно Донарума и босненският вратар Никола Васил, които влизат в сблъсък близо до вратата. Между двамата възниква разгорещен спор, в центъра на който са прословутите листчета с информация за изпълнителите.

Донарума успява да отнеме тази на своя опонент и я къса, което предизвиква още по-силни протести. В общия хаос обаче италианският вратар губи собствения си лист. И точно в тези напрегнати секунди се намесва момчето, което подава топките, прибирайки “ценната хартийка”, без никой да го забележи.

След мача младият Чизмич беше открит от босненската телевизия „Face Tv“ и разказа от първо лице какво се е случило. „Видях листа до кърпата и веднага разбрах какво е. Взех го и го скрих. Вътре имаше всички указания за нашите играчи. Без този лист Донарума трябваше да действа донякъде по интуиция”, обяснява той. И добавя: „Реакцията на Донарума? Беше много разочарован и ядосан. Взе кърпата си и видя, че листът го няма, потърси го, но не го намери.“

Така този лист се превърна в истинска културна ценност в Босна и ще бъде продаден на търг, а приходите ще бъдат дарени за благотворителност. Междувременно 14-годишният Афан пък стана истински талисман на класирането, като мнозина в социалните мрежи призовават Босненската футболната федерация да го вземе на Световното първенство.

Към разправията с Донарума и листчетата с изпълнители по време на драматичните дузпи в Зеница, се върна и босненският национален страж Никола Васил, който пази за елитния Санкт Паули в Германия. „Не можех да повярвам какво се случва. Донарума се опита да ми скъса листа, на който бях записал информация за италианските изпълнители на дузпи. За щастие, момчетата от треньорския щаб имаха копие, бяхме се подготвили добре за всяка ситуация. Не знаех, че на пейката имат втори лист, но е ясно, че нищо не беше оставено на случайността“, каза 30-годишният вратар.

“Честно казано, не можех да повярвам какво се случва, за първи път ми се случва подобно нещо. Започнахме да спорим с Донарума, след което отидох при съдията, за да се опитам да го убедя, че противникът ми заслужава жълт картон. Поведението му ми се стори наистина неспортсменско. Но в крайна сметка... не искам да казвам повече... в крайна сметка ние спечелихме и някои казват, че това е карма. И вероятно да, в тази история има нещо подобно”, завършва Васил.

Следвай ни:

Снимки: Imago