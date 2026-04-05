  3. Конте е готов отново да поеме Италия

  • 5 апр 2026 | 20:37
Наставникът на Наполи Антонио Конте е отворен към възможността отново да поеме националния отбор на Италия след оставката на Дженаро Гатузо заради неосъщественото класиране за Мондиал 2026, пише „Гадзета дело спорт“. Именно той е сред най-спряганите имена за нов селекционер на тима, заедно с Роберто Манчини и Масимилиано Алегри, който обаче отрече да проявява интерес.

Манчини е готов да се завърне начело на Италия

Както е известно, Конте, който има договор с италианския шампион само за още един сезон, водеше „Скуадра адзура“ в периода 2014 – 2016 година. Под негово ръководство италианците достигнаха ¼-финал на Евро 2016, в който бяха отстранени от Германия след изпълнение на дузпи. От друга страна, смята се, че президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис няма да има против да пусне своя наставник в националния тим, особено ако фаворитът за нов шеф на италианския футбол Джовани Малаго спечели изборите през юни. Босът на „партенопеите“ подкрепя именно кандидатурата на бившия президент на Италианския олимпийски комитет.

Алегри разкри дали е готов да напусне Милан, за да поеме Италия

Междувременно, местните медии все по-усилено твърдят, че е възможно на предстоящите избори конкуренти на Малаго да бъдат легендарни футболисти като Алесандро Дел Пиеро, Паоло Малдини и Деметрио Албертини, които биха се позволи с голяма обществена подкрепа.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 7639
  • 5
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 1075
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 441
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 458
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 2239
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1423
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
