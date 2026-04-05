Конте е готов отново да поеме Италия

Наставникът на Наполи Антонио Конте е отворен към възможността отново да поеме националния отбор на Италия след оставката на Дженаро Гатузо заради неосъщественото класиране за Мондиал 2026, пише „Гадзета дело спорт“. Именно той е сред най-спряганите имена за нов селекционер на тима, заедно с Роберто Манчини и Масимилиано Алегри, който обаче отрече да проявява интерес.

Манчини е готов да се завърне начело на Италия

Както е известно, Конте, който има договор с италианския шампион само за още един сезон, водеше „Скуадра адзура“ в периода 2014 – 2016 година. Под негово ръководство италианците достигнаха ¼-финал на Евро 2016, в който бяха отстранени от Германия след изпълнение на дузпи. От друга страна, смята се, че президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис няма да има против да пусне своя наставник в националния тим, особено ако фаворитът за нов шеф на италианския футбол Джовани Малаго спечели изборите през юни. Босът на „партенопеите“ подкрепя именно кандидатурата на бившия президент на Италианския олимпийски комитет.

Алегри разкри дали е готов да напусне Милан, за да поеме Италия

Междувременно, местните медии все по-усилено твърдят, че е възможно на предстоящите избори конкуренти на Малаго да бъдат легендарни футболисти като Алесандро Дел Пиеро, Паоло Малдини и Деметрио Албертини, които биха се позволи с голяма обществена подкрепа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages