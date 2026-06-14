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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ГЕРМАНИЯ - КЮРАСАО
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Германия 1:1 Кюрасао, Комененсия шокира Нойер

  • 14 юни 2026 | 19:19
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Германия и Кюрасао играят при резултат 1:1 в първия от група “Е”, в която са още отборите на Кот д’Ивоар и Еквадор. Феликс Нмеча даде преднина на европейския тим още в шестата минута. Ливано Комененсия обаче изравни в 21-вата. Мачът е на „НРГ Стейдиъм“ в Хюстън.

Четирикратният световен шампион влиза в турнира след страхотна серия от девет поредни победи. Дебютантът Кюрасао пък записа тежки поражения от Австралия и Шотландия, като допусна девет гола в тази срещи. Все пак в последния си мач надигра с 4:0 Аруба.

Интересно е, че двата тима са водени съответно от най-младия и най-възрастния треньор на Мондиал 2026. Юлиан Нагелсман е на 38 години, докато Дик Адвокаат е на 78.

13 Германия - Кюрасао

Мануел Нойер се завръща на вратата на Германия, заменяйки Оливер Бауман, който започна в последните две контроли преди турнира. Това е първият мач на 40-годишния страж за национални отбор от близо две години. Вратарят на Байерн (Мюнхен) се оттегли от националния тим след Евро 2024, но бе убеден да промени решението си и да се завърне за още един голям турнир. Извън това, останалите са същите, както и в проверката със САЩ. Кай Хавертц е на върха на атаката, а зад него са Флориан Виртц, Джамал Мусиала и Льорой Сане. Натаниъл Браун стартира отляво на отбраната. Дениз Ундав, който вкара два гола срещу Финландия, е на пейката за началото. Там са и Раум и Горетцка, като и Рюдигер.

Юрген Локадия води атаката на амбициозния тим на Кюрасао. За него ще действа бившият играч на Манчестър Юнайтед Таит Чонг. На вратата е опитният вратар Елой Роом. Иначе Дик Адвокаат е направил една промяна в сравнение с контролата срещу Шотландия. Нападателят на Мидълзбро Сонтие Хансен заменя Юриен Гаари. Братята Жуниньо и Леандро Бакуна очаквано са титуляри в средата на терена.

Германия започна доста активно и бързо взе преднина. Удар на Мусиала бе блокиран, след което Бундестимът отново спечели топката, която стигна до Нмеча. Той комбинира с Виртц, който много умело му върна, след което халфът на Борусия (Дортмунд) стреля в далечния ъгъл за 1:0.

Германците продължиха да играят активно и с много движение. В деветата минута Нмеча можеше да вкара и втори гол, но негов хубав удар от 20-ина метра премина на сантиметри встрани.

Последваха нови опасни изстрели на Сане, Нмеча и Виртц, който като по чудо не доведоха до втори гол във вратата на Роом.

Леандро Бакуна отправи първия удар за Кюрасао на световно първенство. Това се случи в 20-ата минута, но неговият шут от границата на наказателното поле бе много неточен, макар и да бе посрещнат с ентусиазъм от феновете на най-малката страна, участваща на Мондиал 2026. Само минута по-късно обаче, при втория си изстрел, Кюрасао изравни резултата. Шлотербек не успя да изчисти добре при контраатака на “сините”, след което топката стигна до Кумененсия. Той стреля малко след границата на наказателното поле, получи се рикошет в крака на Кимих и Нойер се оказа безпомощен - 1:1.

Германия много бързо можеше да върне преднината си. В 28-ата минута Кимих центрира добре след фал, а Шлотербек засече с глава отблизо, но Роом реагира великолепно и изби топката над вратата си.,

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Снимки: Gettyimages

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