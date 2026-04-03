Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  Световен шампион със силни думи: В Италия или си кукла на конци, или напускаш като Баджо

Световен шампион със силни думи: В Италия или си кукла на конци, или напускаш като Баджо

  • 3 апр 2026 | 20:09
  • 11561
  • 20

Световният шампион от 1982 г. с Италия Клаудио Джентиле даде емоционално интервю пред Fanpage, анализирайки поредния провал на националния отбор и хвърляйки светлина върху някои задкулисни игри, които вредят на италианския футбол. Бившият защитник на Ювентус и Фиорентина говори и за треньорския си опит, като той води младежите на "адзурите" в периода 2000-2006 г. С отбора до 21 години той печели европейската титла през 2004 г. и бронзов олимпийски медал през същата година, след което е ... освободен.

„От това, което съм видял, и от мачовете, които гледам, вече има млади играчи, които биха могли да израснат през следващите години, но е важно да се избира не по препоръка, а по заслуги", казва Джентиле.

И продължава: "Икономическият фактор тежи много, чуждестранните играчи често струват по-малко от италианците. Да бъда ясен – не съм против да имаме футболисти от други страни, но поне нека определим лимит. Аз живея в Комо и тук отборът от Серия А е съставен почти изцяло от чужденци. Това ме притеснява и си казвам: докъде ще стигнем? Ако идват толкова много чужденци, как ще създаваме националните отбори на бъдещето? Тези момчета не намират място и това влияе на нашия футбол и на нашия национален отбор.“

„Един треньор трябва да има смелостта да избира тези, които наистина заслужават. Получавах непрекъснати обаждания, в които ми предлагаха да повикам този или онзи, но отговарях, че всички са под наблюдение и ще избера само заслужилите.

Никога не съм си обяснил напълно какво стана след успехите ми с младежите. Един ден ми казаха, че ще стана селекционер на мъжкия национален отбор. На следващия ден ми се обадиха, за да ми кажат да остана в отбора до 21 години, а аз отговорих: добре, няма проблем. На третия ден ме заличиха от всичко. Имаше някой, който се намеси, казвайки, че Джентиле повече не трябва да бъде част от федерацията“, продължава бившият железен бранител, печелил 6 пъти титлата на Италия с Ювентус.

„Можете да си представите колко телефонни обаждания получавах... но никога не съм приемал налагане на определени неща в работата си. Може би и затова си създадох много врагове. Въпреки че постигах резултати. Олимпийският медал, спечелването на европейското първенство, а две години по-късно шест-седем момчета, които бяха с мен в отбора, станаха световни шампиони... не искам да кажа, че заслугата е само и единствено моя, но поне малко е.

Обструкции? Много. Ако имаш здрави принципи, в такива ситуации не можеш да направиш нищо друго, освен да останеш извън играта. Или трябва да си кукла на конци и да се оставиш да те командват. Точно така, същото като с Роберто Баджо", завършва Джентиле.

Следвай ни:

