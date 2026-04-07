Де Лаурентис е склонен да пусне Конте в националния отбор, но има условие

Колоритният президент на Наполи Аурелио де Лаурентис заяви, че е склонен да позволи на наставника на тима Антонио Конте да поеме националния отбор, ако самият наставник го помоли за това, но само при положение, че му бъде позволено да запази работата си на "Диего Армандо Марадона". Именно мястото на селекционер на “адзурите” е една от най-горещите теми в последната седмица, след като трикратните световни шампиони загубиха с дузпи плейофния си сблъсък с Босна и Херцеговина и ще пропуснат трето поредно световно първенство. Това доведе до сериозни трусове в местния футбол - досегашният селекционер Дженаро Гатузо подаде оставка, а същото направи и досегашният президент на федерацията Габриеле Гравина.

“Ако Антонио ме попита, мисля, че бих казал “да”. Той е много интелигентен. Докато няма сериозен проект, а в момента няма такъв, той не би си представил да поеме поеме една толкова неорганизирана ситуация,” обясни Де Лаурентис.

В понеделник вечер самият Конте също направи намек, че би бил склонен да разгледа подобно предложения, заявявайки, че ако е шеф на федерацията, би обмислил собствената си кандидатура.

Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

Де Лаурентис посочи и своя фаворит за нов шеф на федерацията, който трябва да застане начело на местния футбол.

“Джовани Малаго е перфектният човек, първо като комисар, а след това и като нов шеф на федерацията,” допълни шефът на федерацията.

Малаго е бивш президент на Италианския олимпийски комитет, както и шеф на организационния комитет за зимната олимпиада в Милано/Кортина.

Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

Снимки: Gettyimages