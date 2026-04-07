Де Лаурентис е склонен да пусне Конте в националния отбор, но има условие

  • 7 апр 2026 | 14:38
Колоритният президент на Наполи Аурелио де Лаурентис заяви, че е склонен да позволи на наставника на тима Антонио Конте да поеме националния отбор, ако самият наставник го помоли за това, но само при положение, че му бъде позволено да запази работата си на "Диего Армандо Марадона". Именно мястото на селекционер на “адзурите” е една от най-горещите теми в последната седмица, след като трикратните световни шампиони загубиха с дузпи плейофния си сблъсък с Босна и Херцеговина и ще пропуснат трето поредно световно първенство. Това доведе до сериозни трусове в местния футбол - досегашният селекционер Дженаро Гатузо подаде оставка, а същото направи и досегашният президент на федерацията Габриеле Гравина.

“Ако Антонио ме попита, мисля, че бих казал “да”. Той е много интелигентен. Докато няма сериозен проект, а в момента няма такъв, той не би си представил да поеме поеме една толкова неорганизирана ситуация,” обясни Де Лаурентис.

В понеделник вечер самият Конте също направи намек, че би бил склонен да разгледа подобно предложения, заявявайки, че ако е шеф на федерацията, би обмислил собствената си кандидатура.

Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура
Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

Де Лаурентис посочи и своя фаворит за нов шеф на федерацията, който трябва да застане начело на местния футбол.

Джовани Малаго е перфектният човек, първо като комисар, а след това и като нов шеф на федерацията,” допълни шефът на федерацията.

Малаго е бивш президент на Италианския олимпийски комитет, както и шеф на организационния комитет за зимната олимпиада в Милано/Кортина.

Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна
Снимки: Gettyimages

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

Винисиус към стар познайник: Ще те убия!

Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

