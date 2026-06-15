Диало: Дойдохме тук, за да пишем история

Крилото на Кот д'Ивоар Амад Диало бе големият герой в мача с Еквадор (1:0) от група "Е" на Световното първенство. Именно той отбеляза победния гол в мача в самия край. След срещата той заяви, че тимът му е дошъл в този турнир, за да пише история.

"Имахме нужда от тази победа. Дойдохме тук, за да пишем история. Това е първи голям турнир за всички нас и сме много мотивирани", заяви Диало.

„Още от мача срещу Франция (б.р. - контролата преди Световното - 2:1) знаехме, че това е моментът, бяхме психически подготвени и сме много щастливи от тази победа. Но всичко не спира дотук. В следващия мач трябва да излезем със същата нагласа и да се опитаме да спечелим“, допълни играчът на Манчестър Юнайтед.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages