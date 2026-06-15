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Селекционерът на Еквадор: Изключително несправедлив резултат

  • 15 юни 2026 | 06:59
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Селекционерът на Еквадор Себастиан Бекасесе бе крайно разочарован сед загубата с 0:1 от Кот д'Ивоар на Световното първенство. Той смята, че резултатът е крайно несправедлив с оглед случилото се в хода на мача, в който отборът му доминираше и пропусна куп добри възможности.

„Това е началото и трябва да продължим да работим. През първото полувреме бяхме по-добрият отбор. За втората част коригирахме това, което трябваше. Направихме огромно тактическо раздаване на терена. Кот д'Ивоар спечели мач, който не заслужаваше, това е изключително несправедлив резултат“, започна Бекасесе.

Той имаше и забележки към съдийските решения в мача.

„Имаше ситуация, при която десният им бек трябваше да бъде изгонен с червен картон. Тъй като съдията не го изгони, те веднага го смениха, централният им защитник отиде на фланга и именно той в крайна сметка организира атаката и подаде за гола. Това са неща, които не можем да контролираме, но те влияят пряко на резултата и са несправедливи“, добави наставникът.

Той пое вината за загубата и отказа да обвини отбора си и го призова да гледа напред с оптимизъм.

„Напълно нормално е да чувстваме болка и безпомощност в момента. Нямам никакви упреци към футболистите ми, те дадоха всичко. Единственият отговорен и виновен за този резултат днес съм аз. Чувствам се длъжник на цялата тази огромна еквадорска публика, която ни подкрепи във Филаделфия. Сега трябва да имаме повече убеденост и доверие от всякога, за да вдигнем главите“, завърши аржентинецът.

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Снимки: Gettyimages

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