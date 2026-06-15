Емерс Фае: Устояхме и взехме важни три точки

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае бе доволен от победата с 1:0 над Еквадор в първия мач от група "Е" на Световното първенство. "Слоновете" извадиха късмет да вземат трите точки с късен гол на Амад Диало, след като в дълги периоди от мача бяха надиграни и съперникът им пропусна добри възможности. Специалистът похвали отбора си за показаната устойчивост, която в крайна сметка се отплати.

„Прибрахме се в съблекалнята при 0:0 и за второто полувреме си казахме, че ще имаме повече пространства и трябва да останем напълно фокусирани, защото през първата част губехме топката“, каза Емерс Фае след мача.

„На два или три пъти дадохме чисти възможности на съперника, но устояхме и в крайна сметка записахме добри три точки“, допълни специалистът.

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