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Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
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Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи победи Илия Топурия в главната битка на историческото събитие UFC Свобода 250 пред Белия дом. Успехът дойде по преценка на медицинските лица на битката и реферът между четвъртия и петия рунд, тъй като лицето на Топурия бе окървавено и очите му бяха почти затворени. С тази победа Джъстин Гейджи стана безспорен шампион в лека категория на UFC.

Гейджи откри битката с ляв прав в носа на Топурия. Топурия пое удара и започна да пресира. Грузинецът с испански паспорт не пускаше удари в първата минута, а пристъпваше към Гейджи и се защитаваше с отклони и с висок гард. Американецът финтираше съперника си, че ще атакува за събаряне, но Топурия не реагираше на блъфа. В средата на рунда се виждаше, че дясното око на Топурия е окървавено.

Двамата се впуснаха в размени в близка дистанция в последната минута, а атаките на Топурия станаха все по-разнообразни. 29-годишният непобеден боец атакуваше тялото с ляв ъперкът и пласираше мощни десни крошета.

Боксовите атаки на Топурия ставаха все по-силни с напредването на втория рунд. Силните ъперкъти на Топурия принудиха Гейджи да се свлече на земята. Грузинецът попадна в позиция маунт и атакува ключ на ръката и задушаваща техника, но американецът оцеля и в тази ситуация.

30 Шампионските битки на UFC Свобода 250 предложиха зрелищен ММА

В началото на третата част Гейджи откри с клинч и пласира няколко силни крошета. В следващата минута темпото на битката падна и бойците използваха този период, за да си отдъхнат. Топурия падна в нокдаун и бе разкървавен, но Гейджи не се възползва по най-добрия начин и позволи на 29-годишния грузинец да се изправи отново в стойка. Гейджи завърши по-силно тази част с преса на клетката и хай-кикове.

Между третия и четвъртия рунд имаше сериозна оценка от медицински лица върху състоянието на Топурия. Те имаха диспут дали да позволят на Топурия да се бие, тъй като имаше подутини по лицето и очите му бяха почти затворени. Битката все пак продължи.

Проблемите с очите на Топурия се задълбочаваха и той смени стратегията. Топурия пренесе битката на земята, но не след дълго Гейджи се изправи. След края на четвъртия рунд реферът Марк Годард сложи край на битката, тъй като състоянието на лицето на Топурия бе изключително влошено.

Успехът бе 28-ми в професионалния ММА за 37-годишния Джъстин Гейджи. Боецът от Денвър имаше два неуспешни опита за спечелване на титлата при 70-килограмовите през кариерата си до този момент.

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