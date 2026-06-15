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Те го направиха отново: феновете на Япония почистиха трибуните след себе си

  • 15 юни 2026 | 05:02
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Те го направиха отново: феновете на Япония почистиха трибуните след себе си

Вече се превърна в навик на големите международни турнири, но все още заслужава внимание. След равенството между Япония и Нидерландия (2:2) на Световното първенство през 2026 г., японските фенове отново поднесоха един от най-възхваляваните моменти извън терена. Докато хиляди зрители напускаха стадион „AT&T Стейдиъм“, японските фенове останаха по трибуните, за да съберат боклука, да подредят местата си и да оставят стадиона практически в същото състояние, в което са го намерили.

Табли с храна, празни чаши и други отпадъци, натрупани по време на мача, бяха внимателно събрани от самите фенове, а тази картина бързо отново се разпространи в социалните мрежи.


Този жест далеч не е новост. Японските фенове направиха същото на Световните първенства в Катар през 2022 г., в Русия през 2018 г. и дори във Франция през 1998 г.


На Световно първенство, където главни герои обикновено са головете, звездите и резултатите, японските фенове отново показаха, че е възможно да се даде пример и извън терена. И още веднъж, те спечелиха аплодисменти по целия свят.

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Снимки: Gettyimages

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