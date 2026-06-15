Те го направиха отново: феновете на Япония почистиха трибуните след себе си

Вече се превърна в навик на големите международни турнири, но все още заслужава внимание. След равенството между Япония и Нидерландия (2:2) на Световното първенство през 2026 г., японските фенове отново поднесоха един от най-възхваляваните моменти извън терена. Докато хиляди зрители напускаха стадион „AT&T Стейдиъм“, японските фенове останаха по трибуните, за да съберат боклука, да подредят местата си и да оставят стадиона практически в същото състояние, в което са го намерили.

Табли с храна, празни чаши и други отпадъци, натрупани по време на мача, бяха внимателно събрани от самите фенове, а тази картина бързо отново се разпространи в социалните мрежи.





Този жест далеч не е новост. Японските фенове направиха същото на Световните първенства в Катар през 2022 г., в Русия през 2018 г. и дори във Франция през 1998 г.





На Световно първенство, където главни герои обикновено са головете, звездите и резултатите, японските фенове отново показаха, че е възможно да се даде пример и извън терена. И още веднъж, те спечелиха аплодисменти по целия свят.

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

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Снимки: Gettyimages