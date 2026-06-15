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Кайседо: Тежко е, но ни предстоят още два финала

  • 15 юни 2026 | 05:50
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Халфът на Еквадор Мойсес Кайседо бе разочарован след загубата с 0:1 от Кот д'Ивоар в първия мач на тима на Световното първенство. Той обаче смята, че сега не е време за самосъжаление, защото за "слоновете" предстоят още два финала в група "Е", ако искат да продължат напред в турнира.

„Мачът ни се изплъзна. Ние играхме добре, но те (Кот д'Ивоар) също дадоха всичко от себе си. Тежко е да започнеш по този начин [с грешна стъпка], но това е само началото. Не можем да позволяваме духът ни да падне, предстоят ни още два финала. Ще се вдигнем отново", заяви Кайседо.

„Тръгваме си тъжни, защото не успяхме да донесем радост на феновете, които дойдоха да ни подкрепят. Имахме чувството, че играем в Гуаякил или Кито. Но ще се борим докрай, за да ги зарадваме“, допълни халфът.

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Снимки: Gettyimages

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