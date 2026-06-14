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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Нидерландия - Япония
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Нидерландия 0:0 Япония, първи голям шанс за "самураите"

  • 14 юни 2026 | 23:00
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Нидерландия и Япония играят при резултат 0:0 в любопитен първи мач за двата отбора от група „F” на Мондиал 2026, който се играе на стадион "АТ&T Стейдиъм" в Арлингтън, Тексас. В групата са още тимовете на Швеция и Тунис.

В последните си три контроли преди световното първенство „лалетата“ постигнаха трудна победа над Узбекистан (2:1), допуснаха поражение от Алжир (0:1) и завършиха наравно с Еквадор (1:1). Япония пък влиза в този мач в изключителна форма, като спечели всеки от последните си шест приятелски мача, включително с впечатляващи победи над Бразилия (3:2) и Англия (1:0).

6 Нидерландия - Япония

Погледът назад към историята ни връща към Световното първенство през 2010 г., когато двата отбора отново бяха в една група. Тогава Нидерландия спечели с минималното 1:0 с гол на Уесли Снейдер, което остава и единственият им официален сблъсък на такъв форум.

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман има някои проблеми и дойде на шампионата без контузените Чави Симонс, Йерди Схаутен и Юриен Тимбер. Днес Нидерландия излиза с абсолютно същия състав, който игра срещу Узбекистан и отново ще играе във формация 4-3-3. Атаката на „лалетата“ ще водят Крисенсио Съмървил, Донийл Мален и Коди Гакпо. В средата на терена пък са Райън Гравенберх, Тижани Райндерс и Френки де Йонг.

Япония също е отслабена, тъй като звездите Каору Митома и Такуми Минамино пропускат турнира поради травми, а в последния момент се контузи и капитанът Уатару Ендо. Атаката на „самураите“ е водена от нападателя на Фейенорд Аясе Уеда, а зад него ще действат Такефуса Кубо и Дайзен Маеда.

Още в 3-ата минута Донийл Мален можеше да открие резултата за Нидерландия, след като се обърна добре и стреля опасно от наказателното поле, но колегата му от Серия А Зион Сузуки успя да избие в корнер. Японците пък постепенно се поокопитиха и изпълниха няколко корнера пред вратата на Барт Фербрюген. В 28-ата минута Хироки Ито пробва далечен удар, но той бе неточен. Шест минути по-късно пак Мален бе близо до попадение, след като засече с глава центриране от корнер, но Сузуки отново се намеси отлично. Малко след това разбъркване в наказателното поле на Япония доведе до това топката да стигне до Коди Гакпо, който обаче стреля над вратата.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

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