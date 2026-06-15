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Съставите на Кот д'Ивоар и Еквадор

  • 15 юни 2026 | 01:07
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Тази нощ Еквадор и Кот д'Ивоар се изправят един срещу друг в първия си мач от Група Е на Световното първенство по футбол 2026. Двубоят ще се играе на стадион „Филаделфия“ в САЩ. Това е исторически първи официален състезателен сблъсък между двата тима на световната сцена.

Южноамериканците записват своето пето участие на планетарни финали, докато за "слоновете" това е четвърти Мондиал в историята им. Любопитен факт е, че Еквадор влиза в турнира в невероятна серия от 19 мача без загуба. В същото време африканците се завръщат на голямата сцена след 12-годишно отсъствие.

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае ще започне мача с Базумана Туре и Ели Уаи в предни позиции, като те ще имат подкрепата по крилата от Никола Пепе и Ян Диоманде. Двойката опорни халфове пък са Секо Фофана и Франк Кесие.

Себастиан Бекасесе пък залага на триото Джон Йебоа, Енер Валенсия и Гонсало Плата в атака. В халфовата линия ще действат Мойсес Кайседо и Алан Франко, а Педро Вите и Алан Минда ще са двамата халф-бекове.

Кот д'Ивоар: Фофана, Конан, Синго, Дуе, Агбаду, Фофана, Кесие, Диоманде, Пепе, Туре, Уахи

Еквадор: Галиндес, Инкапие, Ордонйес, Пачо, Минда, Вите, Франко, Кайседо, Йебоа, Валенсия, Плата

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Снимки: Gettyimages

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