Де Лаурентис вече е набелязал заместници на Конте, ако той поеме Италия

Става все по-вероятно наставникът на Наполи Антонио Конте да се завърне начело на националния отбор на Италия, който водеше между 2014 и 2016 година. Затова клубният президент Аурелио Де Лаурентис вече е готов с няколко имена за негов заместник, ако специалистът наистина напусне “партенопеите”, пише “Гадзета дело спорт”.

Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура
Според изданието големият фаворит за наследник на Конте е бившият треньор на Ювентус Тиаго Мота, който е водил също така Дженоа, Специя и Болоня. Оттам добавят, че бившият италиански национал е бил кандидат за треньор на неаполитанците още през 2023 година, когато Лучано Спалети реши да се тръгне, а малко след това пое именно “Скуадра адзура”. Тогава обаче за нов наставник беше избран Руди Гарсия, а Мота остана начело на Болоня.

Другите имена, които са включени в списъка на Де Лаурентис, са Фабио Гросо от Сасуоло и Винченцо Италиано, който е настоящият треньор на “рособлу”. Журналистът Николо Скира добавя към тях бившият мениджър на Челси Енцо Мареска и наставникът на Дженоа Даниеле Де Роси.

Луис Диас: Трябва да сме максимално фокусирани следващата седмица

Героят за Арсенал: Тази победа е ключов момент за нас

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Слот коментира дали Исак е готов да бъде титуляр срещу ПСЖ

Кейн: В добра позиция сме, но нещата могат да се променят много бързо

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Пловдив приковава погледите върху себе си

ЦСКА включи наказан футболист в групата за днешния си мач

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

