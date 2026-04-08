Де Лаурентис вече е набелязал заместници на Конте, ако той поеме Италия

Става все по-вероятно наставникът на Наполи Антонио Конте да се завърне начело на националния отбор на Италия, който водеше между 2014 и 2016 година. Затова клубният президент Аурелио Де Лаурентис вече е готов с няколко имена за негов заместник, ако специалистът наистина напусне “партенопеите”, пише “Гадзета дело спорт”.
Според изданието големият фаворит за наследник на Конте е бившият треньор на Ювентус Тиаго Мота, който е водил също така Дженоа, Специя и Болоня. Оттам добавят, че бившият италиански национал е бил кандидат за треньор на неаполитанците още през 2023 година, когато Лучано Спалети реши да се тръгне, а малко след това пое именно “Скуадра адзура”. Тогава обаче за нов наставник беше избран Руди Гарсия, а Мота остана начело на Болоня.
Другите имена, които са включени в списъка на Де Лаурентис, са Фабио Гросо от Сасуоло и Винченцо Италиано, който е настоящият треньор на “рособлу”. Журналистът Николо Скира добавя към тях бившият мениджър на Челси Енцо Мареска и наставникът на Дженоа Даниеле Де Роси.
