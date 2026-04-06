  Директор на Наполи: Лукаку знае, че ще има последствия за него

  6 апр 2026 | 22:32
Спортният директор на Наполи Джовани Мана коментира ситуацията с нападателя на тима Ромелу Лукаку, който все още е в родината си Белгия и продължава да отказва да лекува новата си травма в своя клуб. Ръководителят също така се изказа ласкаво за зимното попълнение Джоване Нашименто, който получи възможността да води атаката на тима в сблъсъка с Милан предвид стомашния вирус на твърдия титуляр Расмус Хойлунд.

Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция
„Ситуацията е много ясна за мен. Ромелу отиде в Белгия за лагер на националния отбор, като получи лека травма и предпочете да остане там, за да тренира, противно на това, което поискахме от него. Никой нямаше да го спре да работи с неговите лекари. Ние просто искахме да го изговорим в Неапол, но това не се случи, заради което не сме доволни. Почтеността, уважението и ценностите на колектива са над всичко останало. Да говорим за това сега е излишно, защото Ромелу не е тук, а работи в Белгия. Мисля и се надявам, че ще се върне до седмица. Той знае, че ще има последствия, но ние продължаваме напред. Джоване играе днес, така че сме доволни от това.

Разширихме своя състав точно заради такива проблеми. Ако не го бяхме направили, нямаше да се борим за нашата главна цел, а именно място в Шампионската лига. През този сезон постоянно се борим с контузии, но ние сме тук и искаме да доставим още радост на феновете ни тази вечер. Подписахме с Джоване, защото се нуждаехме от атакуващ играч. Ролята на централен нападател не е най-добрата за него, но той може да играе там. Става въпрос за един скромен професионалист, който се труди усърдно, а това обикновено се отплаща. Той си заслужи тази възможност, като треньорът нямаше никакви съмнения, така че ние му имаме пълно доверие“, коментира Мана пред „Скай Спорт“.

Още от Футбол свят

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

  • 6 апр 2026 | 20:54
  • 9177
  • 6
Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

  • 6 апр 2026 | 18:00
  • 895
  • 0
Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

  • 6 апр 2026 | 17:52
  • 761
  • 14
Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

  • 6 апр 2026 | 17:41
  • 1498
  • 1
Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 1516
  • 1
Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

  • 6 апр 2026 | 16:59
  • 20234
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

  • 6 апр 2026 | 23:42
  • 4418
  • 223
Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

  • 6 апр 2026 | 20:35
  • 8162
  • 7
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 15596
  • 12
Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

  • 6 апр 2026 | 20:54
  • 9177
  • 6
Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

  • 6 апр 2026 | 21:27
  • 5838
  • 6
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 39755
  • 67