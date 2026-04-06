Директор на Наполи: Лукаку знае, че ще има последствия за него

Спортният директор на Наполи Джовани Мана коментира ситуацията с нападателя на тима Ромелу Лукаку, който все още е в родината си Белгия и продължава да отказва да лекува новата си травма в своя клуб. Ръководителят също така се изказа ласкаво за зимното попълнение Джоване Нашименто, който получи възможността да води атаката на тима в сблъсъка с Милан предвид стомашния вирус на твърдия титуляр Расмус Хойлунд.

„Ситуацията е много ясна за мен. Ромелу отиде в Белгия за лагер на националния отбор, като получи лека травма и предпочете да остане там, за да тренира, противно на това, което поискахме от него. Никой нямаше да го спре да работи с неговите лекари. Ние просто искахме да го изговорим в Неапол, но това не се случи, заради което не сме доволни. Почтеността, уважението и ценностите на колектива са над всичко останало. Да говорим за това сега е излишно, защото Ромелу не е тук, а работи в Белгия. Мисля и се надявам, че ще се върне до седмица. Той знае, че ще има последствия, но ние продължаваме напред. Джоване играе днес, така че сме доволни от това.

🚨🇧🇪 Napoli director Manna: “There will be consequences for Romelu Lukaku”.



“Romelu decided not to return when we told him to get back and to stay in Belgium to assess his injury. The group must always be first. We will take our measures”. pic.twitter.com/6DRJm8cZrx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2026

Разширихме своя състав точно заради такива проблеми. Ако не го бяхме направили, нямаше да се борим за нашата главна цел, а именно място в Шампионската лига. През този сезон постоянно се борим с контузии, но ние сме тук и искаме да доставим още радост на феновете ни тази вечер. Подписахме с Джоване, защото се нуждаехме от атакуващ играч. Ролята на централен нападател не е най-добрата за него, но той може да играе там. Става въпрос за един скромен професионалист, който се труди усърдно, а това обикновено се отплаща. Той си заслужи тази възможност, като треньорът нямаше никакви съмнения, така че ние му имаме пълно доверие“, коментира Мана пред „Скай Спорт“.

Снимки: Gettyimages