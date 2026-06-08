Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

За Рам Емануел идеята за купол се оказа последната капка.

Емануел беше 55-ият кмет на Чикаго в периода между 2011 и 2019 г. В последните години от мандата си той взе решение, което го отличи от много негови колеги в Съединените щати: каза „не“ на ФИФА и „не“ на Световното първенство.

Канада, Мексико и Съединените щати се обединиха под шапката на кандидатурата „United“, която в крайна сметка победи конкуренцията на Мароко и получи правото да организира турнира през 2026 г. Градовете домакини до голяма степен се бореха за място. Но през март 2018 г., три месеца преди кандидатурата „United“ да спечели, тя се сблъска с изненадващо оттегляне.

Chicago appeared to be a perfect host city for the 2026 World Cup.



But when Rahm Emanuel, the city’s 55th mayor, scrutinized FIFA’s hosting agreement, he turned away. Emanuel believed the proposal left 'Chicago taxpayers as the dumb money at the table'.



It also included the… pic.twitter.com/ReB4iwb5qr — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 8, 2026

Чикаго изглеждаше като перфектна локация за град домакин на Световно първенство. Той има третото най-голямо население в Съединените щати. Добре свързан е транспортно и е удобно разположен за турнир, който ще се проведе в 16 града и три държави. Разполага с емблематичен стадион — „Солджър Фийлд“, който беше разпродаден до пълния си капацитет от 63 636 зрители за последната контролна среща на националния отбор на САЩ преди Световното първенство срещу Германия в събота. Градът има отбори във всички големи професионални спортни лиги в САЩ. Той прие шест мача, когато САЩ за последно бяха домакин на мъжко Световно първенство през 1994 г., включително церемония по откриването с участието на Опра Уинфри и онзи прочут пропуск от дузпа на Даяна Рос. Чикаго беше домакин и на мачове от Световното първенство за жени през 1999 г.

Но когато кметът Емануел разгледа внимателно договора на ФИФА за домакинство, той се отказа. За непросветените — моделът на ФИФА позволява на световната футболна централа да прибере огромната част от приходите от билети, телевизионни права, спонсорство, концесии и паркинги. Това е една от причините организацията да прогнозира над 11 млрд. долара приходи само от това лято. Градовете поемат финансовата тежест за обществения транспорт, безопасността, сигурността и охраната, включително медицински услуги, пожарна безопасност, полиция и дори VIP ескорти за всеки, когото ФИФА определи като достоен за такава чест.

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В замяна ръководителите на ФИФА говорят за положителния икономически ефект от Световното първенство. Президентът Джани Инфантино редовно цитира доклад, според който икономиката на САЩ ще спечели 30 млрд. долара от домакинството на турнира. Но с оглед на това, че откриващият мач е на 11 юни, няколко града, виждайки бавното търсене на пътувания и хотелски резервации, частно се опасяват, че може да не възстановят инвестициите си.

В интервю за The Athletic Емануел — бивш началник на кабинета на президента Барак Обама, съветник на президента Бил Клинтън и потенциален кандидат на Демократическата партия за 2028 г. — заяви, че през 2018 г. е имал сериозни притеснения като „представител на данъкоплатците в Чикаго“.

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От негова гледна точка от него се е очаквало да поеме целия риск, докато ФИФА прибира наградите.

„Бяхме отпред при лошата част и отзад при добрата част“, казва той. „Казах, че не знам какво прави който и да е друг кмет или губернатор, но очаквате ли от мен да се отнеса към данъкоплатците на Чикаго като към глупавите пари на масата? Шегувате се!“

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Предложението за град домакин носело и допълнителни рискове. „В договора пишеше, че имат право да поискат изграждане на купол над "Солджър Фийлд" — стадионът е открит. Затова казах, че трябва да махат това."

Те отговориха: "Никога не го използваме, но е нещо, което искаме всеки да включи." Аз казах: "Не ме интересува, че никога не сте го използвали. Винаги има първи път. Махнете го и можем да работим по останалите въпроси." Те казаха: "Не можем да го махнем."

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Затова казах, че няма никакъв шанс да ви позволя да ми нареждате разход от 50 до 100 млн. долара за данъкоплатците. Това беше капката, която преля чашата. Не може вътре да има нещо, което оставя града и данъкоплатците изложени на риск, при положение че ФИФА решава, а аз нямам глас.“

„Солджър Фийлд“ също така е вписан в Националния регистър на историческите места, което означава, че всяка съществена промяна по структурата би изисквала специални разрешения.

В интервю за The Athletic миналата есен изпълнителният директор на Chicago Sports Commission Кара Бахман заяви, че сделката прехвърляла финансова тежест върху града до степен, в която съществувал риск „да ни остави в дългове“. Чикаго също имал резерви към рестриктивните спонсорски категории на ФИФА, които не позволяват на градовете домакини да сключват партньорства със спонсори, които могат да бъдат сметнати за конкуренти на собствените партньори на ФИФА. Имало и притеснения около очакванията на ФИФА градовете по онова време да финансират безплатен транспорт за притежателите на билети за Световното първенство и да организират безплатен FIFA Fan Fest — фестивал за фенове, на който да гледат мачовете — през целия турнир.

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С наближаването на Световното първенство всички тези предизвикателства излязоха наяве и на други места: някои градове се отметнаха от ангажиментите си за Fan Fest, докато други се огънаха под тежестта на разходите за Световното първенство, прехвърляйки скъпите транспортни такси върху феновете.

Емануел се усмихва: „Помня, че казаха: "Това ще бъде страхотен маркетинг за града."

Аз казах: "Не ми трябвате за маркетинг." Имахме драфта на NFL през 2015 и 2016 г.! Затова казах: "Не ми трябвате. Мислите, че Чикаго има нужда от ФИФА за маркетинг? Няма да стане."

Не мога да монетизирам маркетинга. Казах: "Вие, ФИФА, взимате кеш, а аз получавам маркетингов долар с някаква вътрешна стойност?" Просто казах: "Не знам с кого говорите и с кого преговаряте, но аз няма да направя това. Това не е сделка." Не съм най-умният бизнесмен, но съм завършил математика за осми клас и числата не излизат.“

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Иронията е, че Емануел беше кмет, който обичаше да води спортни събития в Чикаго. Той беше начело, когато драфтът на NFL напусна Ню Йорк за първи път от 50 години и се премести в Чикаго през 2015 и 2016 г. През 2017 г. Чикаго беше домакин на драфта на NHL, а през същата година градът си осигури и Мача на звездите в NBA за 2020 г. Година по-рано Чикаго прие запомнящ се международен мач по ръгби между Ирландия и новозеландските All Blacks. Емануел казва, че това е било целенасочена политика за стимулиране на икономиката на Чикаго чрез спортни събития.

Той не е бил противник на "сокъра". Всъщност казва, че като тийнейджър първоначално започнал да се занимава с балет — Емануел е тренирал в Evanston School of Ballet в Илинойс — за да подобри играта си във футбола. Той също вярвал, че Чикаго е идеално място за домакинство на мачове от Световното първенство.

„Заради летището, разнообразието от хотели, капацитета и факта, че това е град, който прави големи неща — Чикаго е приемал повече политически конвенции от всеки друг град — като добавите всичко това, нашите силни източноевропейски, централноамерикански и латиноамерикански общности, това беше перфектен град.“

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Но когато Емануел оценил исканията на ФИФА, възникнали още въпроси. Например ФИФА, казва той, искала освобождаване от данък върху продажбите на билети по време на турнира — искане, което щяло да бъде одобрено от Мисури, Джорджия и Флорида, за да увеличат шансовете на своите градове да бъдат домакини. В Чикаго обаче Емануел вече се бил противопоставил на субсидии от данъкоплатците за спортни съоръжения, собственост на милиардери — което довело до разногласия със собствениците на Чикаго Булс, Блекхоукс и Къбс.

„Имаше едногодишно противопоставяне между мен и семейство Рикетс, собствениците на Къбс, за "Ригли Фийлд". Нямаше да дам никакви пари на данъкоплатците. Забравете. Ако сте надплатили, това е ваш проблем. Казах, че могат да монетизират X, Y и Z. Но хората знаеха къде стоя, когато става въпрос за пари на данъкоплатците и спортни отбори.“

Той продължава: „Градове и щати, които хвърлят пари по спортни отбори, са си изгубили ума. Ние никога не сме го правили.

Идеята, че ще освободя ФИФА или от данък за развлечения, или от данък върху продажбите, беше невъзможна. След като съм казал, че няма да го направя за спортните отбори в Чикаго, ако след това бях отстъпил, това щеше да създаде вътрешни сътресения в града — предвид колко твърд бях по другите случаи.“

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Технически Чикаго все пак подписал договора, но го направил по хитър начин, за който знаел, че ФИФА няма да приеме. Представителите на ФИФА ясно заявили, че няма да бъдат приемани редакции в подписаните документи, затова Чикаго подписал чиста версия на договора, без видими корекции, но добавил звездичка под линията, в която изброил всички висящи притеснения и условия на града.

„Имаше едно или две обаждания след това“, казва Емануел. „Какво имате предвид с това, че сте приключили? Искате ли да преосмислите? Ами ако направим това? По време на преговорите се опитвахме да стигнем до "да".

Между желанието ми да изградя Чикаго като домакин на спортни събития от световна класа и ангажимента ми към набор от икономически принципи, които никога нямаше да наруша — а именно да не позволя данъкоплатците да бъдат третирани като глупавите пари на масата — желанията ми бяха в конфликт.“

Той казва, че не е бил подложен на лобиране от града срещу това решение, като посочва, че собствениците на хотели били доволни от ръста на туризма в Чикаго чрез спорт, театър, изкуства и кулинарната сцена. „Собствениците на хотели и ресторанти ми имаха доверие“, казва той. „Никой не казваше: Трябва да направиш това.“

С наближаването на Световното първенство се появяват множество истории за безпрецедентно високите цени на билетите на ФИФА. Президентът Тръмп наскоро заяви, че „и той не би платил“, когато беше попитан за слабите продажби за откриващия мач на САЩ срещу Парагвай, за който трите основни категории билети бяха на цена над 1000 долара на място.

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Би ли платил Емануел тези цени? „Нека отговоря така: не съм поръчал нито един билет. Направете си какъвто извод искате.“

Но дали сега гледа назад със съжаление или си позволява самодоволна усмивка, когато наблюдава хаоса, обхванал други градове домакини?

„Надявам се да бъде успех“, настоява той. „Не желая зло на никой кмет или губернатор. За много от тях това е било договорено преди реално да положат клетва. Надявам се да има страхотни мачове и всички да успеят. Няма момент, в който аз да забия топката на 30-ярдовата линия и да кажа: Казах ли ви.“

„Въпреки това…“, усмихва се той. „Смятам ли, че направихме правилното нещо като пазители на бъдещето на града и на парите на данъкоплатците? Да.

Ако средната цена на билет за откриващия мач на САЩ сега е 1000 долара, това означава, че обикновени собственици на жилища и хора, живеещи под наем, ще субсидират един мач и ще поемат 100% от риска за билет, който никога не биха могли да си позволят. Кой сключва такава сделка?

Ако сте жител на Пилзен или Литъл Вилидж — само за да използвам две предимно мексиканско-американски общности в град Чикаго — трябва да носите финансова отговорност за един мач, но да не можете да си позволите да отидете, освен ако не вземете бърз заем до заплата? Я стига. Няма никакъв шанс.“

Материал на Адам Крафтън, The Athletic

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Снимки: Gettyimages