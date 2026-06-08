Христо Златински: Изминахме един етап, предстои още много работа

Лудогорец (Разград) e лицето на българския футбол. Потвърждават го и резултатите, класиранията на отборите му и при подрастващите – шампиони на България при U15, U16, U17. В клуба има и отбори, които преследват други по-важни цели. Става въпрос за Лудогорец II и Лудогорец III. Христо Златински, треньор на третия отбор направи равносметката за изминалия сезон пред Sportal.bg.

„Мисля, че беше добър за Лудогорец III. Основният приоритет в него е изграждане, развитие и интегриране на млади играчи в мъжкия футбол. В хода на кампанията дадохме възможност на доста момчета. Някои от тях направиха своя дебют в мъжкия футбол. Сториха го успешно срещу най-сериозните ни конкуренти в първенството. Това не е изненада. Щом са привлечени в Лудогорец, означава, че тези момчета имат нужния потенциал. Направихме силни игри. В резултат на тях, някои от състезателите ни играха и в професионалния футбол за Лудогорец II. Има израстване в самите футболисти и отбора ни като цяло. Завършихме на второ място в Североизточната Трета лига. С оглед основния ни приоритет, самото класиране е от второстепенно значение за нас. Но то и добрите резултати също са важни, защото придават самочувствие и увереност у младите ни футболисти. Постигнатото дотук не ни успокоява, нито пък ни кара да намалим темпото. Напротив, това е само един етап от целия процес. Наясно сме, че има още много неща да свършим, други да подобряваме. Предстои ни много, много работа“.

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