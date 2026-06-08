Септември се раздели с Янко Георгиев

Отборът на Септември (София) се раздели с 37-годишния вратар Янко Георгиев, съобщиха от клуба. Столичани запазиха мястото си в елита след драматичен успех в баража срещу Янтра в края на май.



Георгиев премина в Септември през миналото лято от Крумовград и изигра 32 мача за отбора, в 9 от които не допусна гол.



"Янко Георгиев и ПФК Септември София се разделят, след като договорът на опитният ни страж изтича и пътищата ни тръгват в различни посоки!



Искаме да му благодарим за професионализма, отношението и отдадеността, които демонстрира през времето си в клуба. Със своя опит и характер Янко беше важна част от съблекалнята и добър пример за младите футболисти в отбора.



Пожелаваме му здраве и успехи в следващите предизвикателства, както на терена, така и извън него", написаха от клуба.

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