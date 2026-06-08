Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември се раздели с Янко Георгиев

Септември се раздели с Янко Георгиев

  • 8 юни 2026 | 15:25
  • 581
  • 1
Септември се раздели с Янко Георгиев

Отборът на Септември (София) се раздели с 37-годишния вратар Янко Георгиев, съобщиха от клуба. Столичани запазиха мястото си в елита след драматичен успех в баража срещу Янтра в края на май.

Георгиев премина в Септември през миналото лято от Крумовград и изигра 32 мача за отбора, в 9 от които не допусна гол.

"Янко Георгиев и ПФК Септември София се разделят, след като договорът на опитният ни страж изтича и пътищата ни тръгват в различни посоки!

Искаме да му благодарим за професионализма, отношението и отдадеността, които демонстрира през времето си в клуба. Със своя опит и характер Янко беше важна част от съблекалнята и добър пример за младите футболисти в отбора.

Пожелаваме му здраве и успехи в следващите предизвикателства, както на терена, така и извън него", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

  • 8 юни 2026 | 11:28
  • 27445
  • 91
Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

  • 8 юни 2026 | 11:06
  • 19888
  • 20
Росен Кирилов: Напрежението около Христо Янев беше излишно, той си заслужи новия договор

Росен Кирилов: Напрежението около Христо Янев беше излишно, той си заслужи новия договор

  • 8 юни 2026 | 10:27
  • 1218
  • 2
Защитник напуска Локо (ГО)

Защитник напуска Локо (ГО)

  • 8 юни 2026 | 10:22
  • 2125
  • 5
Дунав обяви раздяла с капитана на отбора

Дунав обяви раздяла с капитана на отбора

  • 8 юни 2026 | 10:06
  • 2413
  • 1
Лудогорец ще разчита на собствени кадри за новото правило на БФС

Лудогорец ще разчита на собствени кадри за новото правило на БФС

  • 8 юни 2026 | 10:02
  • 3152
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

  • 8 юни 2026 | 11:28
  • 27445
  • 91
Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 12803
  • 1
Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

  • 8 юни 2026 | 11:06
  • 19888
  • 20
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 16983
  • 38
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 10714
  • 48
Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 14:58
  • 2551
  • 3