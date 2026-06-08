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Десислав Дяков за сезона на Аксаково

  • 8 юни 2026 | 15:25
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Десислав Дяков за сезона на Аксаково

Десето място за едноименния тим на Аксаково в Североизточната Трета лига.

Десислав Дяков, играещ пом.треньор коментира пред Sportal.bg.

„Представянето ни на терена през сезона разделям на две. Няма как да сме доволни от първата му половина, щом я завършихме на предпоследна позиция в класирането. През пролетта изпълнихме целта – изкачихме се на десета позиция. Можеше и по-добре, но многобройните кадрови проблеми ни оставяха за някои мачове само с единадесеторка. Налагаше се да пускаме в игра момчета на 16-17 години. Ще продължим да го правим, дори и когато сме в оптимален състав. Най-хубавото през кампанията беше, че дадохме шанс на млади момчета и две местни от нашата школа. В нея вече има над сто подрастващи. Имаме групи във всяка възраст. Дори и такава от най-малките – от детската градина. Доволни сме, че привлякохме толкова деца, с оглед огромната конкуренция от футболни клубове и школи в региона. Надявам се през новия сезон, мъжкия ни отбор да се представи по-добре. Знаем какво трябва да направим и продължаваме да работим“.

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