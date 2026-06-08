След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

БФС обмисля промени в съдийската комисия, научи Sportal.bg. Днес футболният съюз е провел Изпълком, на който са официализирани различни промени, включително и тази с правилото всеки клуб от efbet Лига да започва с минимум един български футболист до 23 години през сезон 2026-2027.

Също така футболните управници са дискутирали и членовете на различните комисии. Тази, която предизвиква най-голям интерес - съдийската, остава с временен статут до 23 юли. След тази дата е твърде вероятно да бъдат направени съществени промени.

Към момента СК е в следния състав:

Станислав Тодоров - председател

Никола Джугански - зам.председател

Валентин Добрев

Мартин Богдев

Ангел Ангелов

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