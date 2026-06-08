Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо е другият голям победител от изборите в Реал Мадрид. Триумфът на Флорентино Перес на вота автоматично го превръща в новия треньор на „белия балет“. Единственото условие Моуриньо да застане начело на отбора беше именно победата на Перес. След като тя е факт, завръщането на португалския специалист 13 години след напускането му през 2013 г. също е потвърдено.

Подобно на Зинедин Зидан и Карло Анчелоти, историята на Моу начело на Реал Мадрид ще има втора част, след като първият му престой от три сезона донесе три трофея: титла в Ла Лига, Купа на Краля и Суперкупа на Испания.

Представянето на треньора ще се състои скоро. Преди това обаче Мадрид трябва да плати на Бенфика неустойка от 15 милиона евро, за да освободи Моуриньо. Сумата претърпя значителни промени. Първоначално привличането на треньора струваше 7 милиона, но забавянето на операцията заради насрочването на избори принуди Реал да плати повече от двойно, уточнява “Марка”.

След изборната победа на Флорентино Перес и след изплащането на клаузата Моуриньо ще може да се захване за работа. Той ще го направи без да губи време, тъй като изборният процес вече му отне ценни дни. Предстои много работа, защото се очаква сериозна реформа в състава на Реал Мадрид. Както при пристигането му през 2010 г., клубът се намира в много деликатна спортна ситуация и преструктурирането изисква незабавни успехи. Революцията трябва да бъде съпътствана от трофеи, а това няма да е лесна задача.

Преструктуриране на състава

Моуриньо ще трябва да седне с ръководството, за да финализира облика на отбора. Към момента са договорени двама нови играчи – Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис, а подновяването на договора на Антонио Рюдигер също е осигурено. С тези три хода Реал Мадрид до голяма степен възстановява защитния си вал, като остава да се реши дали да се подсигури с още един централен защитник и какво да се прави с левия бек. Привличането на нови играчи ще бъде съпътствано и от раздяла с други. Даниел Карвахал и Дейвид Алаба вече са извън отбора, а напускането на Дани Себайос се смята за сигурно. Остава да се реши бъдещето на играчи като Фран Гарсия, Раул Асенсио, Гонсало Гарсия, Едуардо Камавинга, Франко Мастантуоно и Браим Диас. В зависимост от напускащите Мадрид ще работи по останалите попълнения, за да сглоби пъзела на новия състав.

Флорентино Перес обяви, че е подготвил подарък за Моуриньо на стойност 150 милиона евро под формата на суперзвезда, която да придаде блясък на новия спортен проект. Освен това има отворен прозорец за предложения от португалския треньор, който още при първия си престой наложи лични залози като Йозил, Кедира, Ди Мария и Карвальо. Очаква се след Конате, Дъмфрис и „галактикото“ за 150 милиона клубът да привлече още трима или четирима играчи. Някои от тях вече са в орбитата на Мадрид като Нико Пас, Хакобо Рамон и Виктор Муньос. Моуриньо ще трябва да вземе решение и за бъдещето на юноши с потенциал за първия отбор като Тиаго Питарч, Жоан Мартинес и Диего Агуадо.

Проблемите с физическата подготовка и медицинския щаб

Работата на Моуриньо не се ограничава само до състава. Той ще трябва да обърне внимание и на други спортни аспекти, които пряко влияят на представянето на отбора и бяха в окото на бурята през последния сезон. Двете най-проблемни области бяха физическата подготовка и медицинските услуги. Това бяха два проблема, които отборът влачи през целия сезон и които бяха причина за търкания между Чаби Алонсо и клуба. Недоволството по високите етажи беше очевидно и след като в средата на сезона привлече д-р Нико Михич като медицински супервайзор, клубът направи същото малко по-късно и с Антонио Пинтус, който отново пое контрола над физическата подготовка след напускането на Чаби Алонсо. Контузиите бяха истински кошмар за Реал и ограничиха възможностите на отбора: 58 контузии и 20 контузени играчи през миналия сезон.

Моуриньо и фигура, близка до отбора

Промяната в спортното ръководство може да не се ограничи само с пристигането на Моуриньо на треньорската скамейка. Обсъжда се и включването на фигура, близка до отбора. Идеята е за позиция, подобна на „тийм мениджър“. Тази функция е много сходна с тази, която за известно време изпълняваше Зидан по време на първия престой на Моуриньо. Французинът, който беше съветник на президента след завръщането на Перес през 2009 г., тогава зае по-близка до отбора роля, служейки като връзка между състава и клуба, подпомагайки треньора и предавайки нуждите и притесненията на играчите и съблекалнята като цяло. Твърди се, че Моуриньо е поискал възстановяването на тази фигура при завръщането си в Мадрид.

Моуриньо наследява една разединена съблекалня след ескалация на напрежението между играчите, което се е покачвало през целия сезон. Конфликтът достига своя връх със сбиването между Валверде и Чуамени. Сблъсъците както между самите футболисти, така и между играчи и треньори, са влошили атмосферата във Валдебебас. Без съмнение, това е една от основните причини за завръщането на Моуриньо, избран от Флорентино Перес да въведе отново ред в отбора.

Х.Л. Калдерон, “Марка”

Ето как Моуриньо реагира на изборната победа на Перес

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