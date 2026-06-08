Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

Няколко играчи ще преследват индивидуални рекорди, особено с оглед на факта, че в разширеното издание през 2026 г. ще има повече мачове от всякога.

Кои рекорди могат да паднат в Северна Америка това лято?

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Германецът Мирослав Клозе в момента води класацията за най-много голове на световни първенства — 16 попадения в четири турнира. И Лионел Меси, и Килиан Мбапе могат да изпреварят Клозе тази година. Меси в момента има 13 гола, докато Мбапе е с 12.

Хари Кейн също има шанс. Той има осем гола в два турнира, включително „Златната обувка“ през 2018 г., и се нуждае от още девет попадения, за да оглави вечната класация — ако Меси или Мбапе не го направят преди него.

Естествено, ако някой друг футболист "избухне", хипотетично също може да излезе начело. Рекордьор в това отношение е Жюст Фонтен с 13 гола за Франция на Мондиал 1958.

Най-възрастен голмайстор в елиминационен мач на Световно първенство

Кристиано Роналдо, който вече е на 41 години, ще се стреми да стане най-възрастният голмайстор в елиминационен мач на световно първенство. Бившият му съотборник в националния отбор Пепе държи рекорда, след като отбеляза за Португалия срещу Швейцария на осминафиналите през 2022 г. на 39-годишна възраст. Роналдо може също да стане най-възрастният голмайстор във финал — същото важи и за Меси — ако отборът му стигне докрай.

Любопитен и често пренебрегван факт е, че Кристиано всъщност има 0 гола в елиминации на мондиали до момента.

Най-много голове от дузпи на световни първенства

Меси и капитанът на Англия Хари Кейн имат по четири гола от дузпи на световни първенства, без да се броят изпълненията при дузпи след продължения. Те са наравно с Роб Ренсенбринк от Нидерландия, Габриел Батистута от Аржентина и Еузебио преди началото на турнира.

Най-много турнири с отбелязан гол

Роналдо ще се опита да подобри собствения си рекорд, като се разпише на шесто световно първенство.

Най-много асистенции на световни първенства

Полузащитникът на Западна Германия Фриц Валтер в момента държи рекорда за най-много асистенции на световни първенства — девет. Меси е с осем — наравно с другата аржентинска икона Диего Марадона — така че това лято може да изпревари Валтер.

Най-много спечелени мачове от селекционер на световни първенства

Хелмут Шьон спечели 16 мача на световни първенства като селекционер на Западна Германия между 1966 и 1978 г. Но се очаква селекционерът на Франция Дидие Дешан да подобри този рекорд през 2026 г. Той изведе „петлите“ до 14 победи на световни първенства — достигайки четвъртфиналите през 2014 г., преди да спечели титлата през 2018 г. и да стигне финала през 2022 г. Ако Франция не претърпи катастрофа в груповата фаза, Дешан би трябвало да стане най-успешният селекционер в историята на турнира.

Най-много голове в един турнир

Нов рекорд за най-много голове на едно световно първенство беше поставен в Катар преди четири години — 172 попадения в целия турнир. Това беше средно по 2.69 гола на мач. Същият коефициент на тазгодишното Световно първенство — заради значителното увеличение на броя мачове от 64 на 104 — би довел до 280 гола. Дори средно само 1.66 гола на мач този път биха били достатъчни за подобряване на рекорда заради разширения формат.

Най-много участия на световни първенства

Шестима играчи са участвали на пет световни първенства. Двама от тях — Меси и Роналдо — се очаква да станат първите футболисти с участие на шести турнир това лято.

Мануел Нойер, Лука Модрич и Юто Нагатомо са напът да се присъединят към клуба на играчите с пет световни първенства в Северна Америка.

Меси също се очаква да увеличи рекорда си за най-много мачове на световни първенства — аржентинецът в момента има 26 двубоя. Ако Аржентина отпадне сензационно рано, а Португалия стигне далеч, Роналдо, който има 22 мача, може да отнеме рекорда от големия си съперник.

Най-много активни играчи над 40 години

Само седем играчи на възраст над 40 години са играли на световно първенство от първия турнир през 1930 г. насам. Тази година в Северна Америка може да има няколко такива футболисти: Роналдо на 41, германецът Мануел Нойер на 40, Един Джеко от Босна и Херцеговина на 40, шотландецът Крейг Гордън на 43, хърватинът Лука Модрич на 40, уругваецът Фернандо Муслера на 40 и мексиканецът Гийермо Очоа на 40.

Ако двама от тези играчи се появят на терена, ще бъде поставен нов рекорд за най-много футболисти над 40 години на едно световно първенство.

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Снимки: Gettyimages