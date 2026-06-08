Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Днес, в 19:00 часа, ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в efbet Лига, а това ще се случи посредством специализирания софтуер на американската компания GotSport. Това позволява на отборите от елита да изявят желания за домакинства и гостувания в определени кръгове.
Такива има най-вече от евроучастниците ни - Левски (Шампионска лига), ЦСКА (Лига Европа), Лудогорец (Лига на конференциите) и ЦСКА 1948 (Лига на конференциите). Другите тимове, които са изявили своите претенции, са Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Локомотив (София), научи Sportal.bg.
Левски:
I кръг - домакин
II кръг - гост (до 100 километра от София)
III кръг - домакин
IV кръг - домакин
V кръг - гост (до 100 километра от София)
VI кръг - домакин
ЦСКА:
I кръг - гост (до 100 километра от София)
II кръг - домакин
III кръг - домакин
IV кръг - гост (до 100 километра от София)
V кръг - домакин
VI кръг - гост (до 100 километра от София)
X кръг - гост
Лудогорец:
I кръг - домакин
II кръг - гост (до 150 километра от Разград - Дунав Русе, Черно море, Спартак Варна)
ЦСКА 1948:
I кръг - гост
II кръг - домакин
III кръг - домакин
IV кръг - гост (до 100 километра от София)
V кръг - домакин
VI кръг - гост (до 100 километра от София)
Ботев (Пловдив):
I кръг - домакин
Спартак (Варна):
VII кръг - домакин
Локомотив (София):
I кръг - гост
При тези условия има голяма вероятност да наблюдаваме Левски - ЦСКА още на старта на сезон 2026/27, тъй като "сините" са искали да бъдат домакини в първия кръг, а "армейците" - гости (на 100 километра от София). При положение, че няма отбори извън столицата на такова разстояние, то изглежда, че "червените" ще играят в София. Два от столичните тимове - ЦСКА 1948 и Локомотив (София), също са поискали да гостуват в началото, което означава, че за момчетата на Христо Янев остават три опции - Левски, Славия и Септември (София).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google