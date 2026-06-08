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Илиян Филипов: Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев"?

  • 8 юни 2026 | 14:53
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Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов внесе яснота относно "Колежа". Бизнесменът заяви, че от март месец е подписан договор за етап 2 на спортното съоръжение, но към днешна дата все още няма строителен надзор, без който строителството не може да започне.

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Ето какво пише Филипов:

"Всеки ден ме спират фенове по улиците, а десетки други ми пишат и питат едно и също: „Какво става с Етап 2 на стадион „Христо Ботев“?“ Ето какво става. Имаме подписан договор още от месец март. Имаме избран изпълнител. Но нямаме строителен надзор. А без строителен надзор договорът не може да бъде изпълняван и строителството не може да започне.

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Най-притеснителното е, че повече от три месеца по-късно все още няма дори обявена обществена поръчка за избор на надзор в сайта на Община Пловдив. Това вече не е нормално забавяне. Това е пълно бездействие. Дали е умишлено или е резултат от некомпетентност, оставям всеки сам да прецени.

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Фактите са ясни - три месеца след подписването на договора няма нито една реална стъпка към старта на Етап 2. А през това време ботевистите чакат. И имат право да питат: Кой и защо бави довършването на стадион „Христо Ботев“?

Защото когато имаш договор, имаш изпълнител, а дори не си обявил поръчка за надзор, трудно можеш да убедиш някого, че искаш проектът да започне възможно най-бързо. Ботевистите заслужават отговори. И най-вече - заслужават действия".

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Снимки: Startphoto

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