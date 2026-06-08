БФС да спре с глупостта “нареден от няколко клуба жребий”

За втора поредна година БФС дава възможност на клубовете да си нагласят жребия на кой както му е угодно. С предимство били евроучастниците. Ако става въпрос за един или два кръга - да приемем, че е в рамките на нормалното. Но когато Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 са си наредили програмата по “свой образ и подобие” (б.а. в първите шест кръга да играят само в София), това нещо излиза от рамките на феърплея.

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Няма как оправданието “ние играем в евротурнирите” да е водещо определени тимове да си избират с кого, кога и къде да играят в първите шест-седем шампионатни срещи.

Това им дава огромно предимство пред останалите. Ако БФС не отмени това антифеърплей творение, със сигурност ще се стигне до скандали. Ами, ако 14 клуба от efbet Лига поискат да са домакини в първия кръг? Или пък ако 10 тима от елита изявят претенции за шест-седем кръга, тогава на кого ще услужи БФС?

Жребият трябва да се върне в нормален вид или ако се направи компромис за евроучастниците, той да включва не повече от кръг или два. Другото е нагласена работа в полза на силните и богатите.

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