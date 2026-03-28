  3. Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

  • 28 март 2026 | 15:21
Капацитетът на стадион “Билино Поле” в Зеница, където във вторник ще се проведе финалният плейоф за Световното първенство между Босна и Херцеговина и Италия, беше намален с 20% след решение на ФИФА през януари. В резултат на това над 2100 места от общо 15 600 няма да бъдат достъпни за мача срещу „адзурите“. Причината е наказание на домакините след инциденти по време на квалификационния мач срещу Румъния на 15 ноември.

В доклада на ФИФА се посочват „нередно поведение на отбора, дискриминация и расистки обиди, палене на фойерверки или други предмети, причиняващи смущения по време на националните химни, и липса на ред или дисциплина на и около стадиона“.

Дисциплинарната комисия към ФИФА наред затварянето на поне 20% от наличните места, предимно зад вратите. В резултат на това блокове B, C и D на южната трибуна ще бъдат напълно затворени (1508 места), както и част от западната трибуна (първите три реда, 592 места), което прави общо 2100 места недостъпни за този решаващ мач.

Междувременно всички билети за сблъсъка с италианците бяха продадени само часове след победата на националните на Босна с дузпи над Уелс в полуфиналите.

