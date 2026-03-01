Съставите на Арсенал и Тотнъм

Арсенал приема Тотнъм в лондонско дерби от 28-ия кръг на Премиър лийг. "Артилеристите" не са губили от този съперник в последните 10 официални срещи. От началото на годината те ги победиха на два пъти в полуфиналите на Купата на лигата. Отборът на Микел Артета е под напрежение, тъй като има само две точки преднина пред втория Манчестър Сити. Челси пък направи две поредни равенства в първенствот и започва да изостава в битката за топ 5.

Микел Артета не е направил никакви промени от мача с Тотнъм преди седмица. Кай Хавертц се завръща в състава, като започва на резервната скамейка. Мартин Йодегор е извън групата, както и Бен Уайт.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Unchanged from last week's north London derby win.



Let's set the tone, Gunners ✊



🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) March 1, 2026

Мамаду Сар за първи път е титуляр във Висшата лига за този сезон. Той заменя наказания Уесли Фофана. Единствената друга промяна от мача с Бърнли е Джорел Хато, който е титуляр за сметка на Мало Густо.

Следвай ни:

Снимки: Imago