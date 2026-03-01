Популярни

  2. Рома
  3. На почивката: Рома 1:0 Ювентус

На почивката: Рома 1:0 Ювентус

  • 1 март 2026 | 21:46
  • 2628
  • 1
На почивката: Рома 1:0 Ювентус

Отборите на Рома и Ювентус играят при резултат 1:0 в ключов сблъсък в Серия "А". Срещата е от 27-ия кръг и се провежда на "Олимпико" в Рим.

Джан Пиеро Гасперини е избрал за този мач Донийл Мален да води атаката, като Лоренцо Пелегрини и Николо Пизили ще действат зад гърба му. Уесли и Девайн Ренш ще бъдат на двете крила, а Браян Кристанте и Ману Коне ще са двойката опорни халфове.

Гостите пък излизат с Джонатан Дейвид като изнесен нападател и Кенан Йълдъз, Франсиско Консейсао и Уестън Маккени, които да го подкрепят в предни позиции. Кефрен Тюрам и Тюн Копмайнерс пък ще си партнират в средата на терена.

Домакините можеха да поведат още в 3-тата минута. Николо Пизили напредна и стреля по диагонал, Матия Перин се намеси, но прати топката в краката на Лоренцо Пелегрини, който отблизо направи непростим пропуск, пращайки кълбото над вратата.

Ювентус постепенно изнесе играта в по-предни позиции и организира няколко интересни атаки. В 13-тата минута Кенан Йълдъз напредна с топка в крака и стреля, но над вратата.

Рома по-малко владееше топката, но пък създаваше по-интересните ситуации. В 24-тата минута Манчини свали с глава за Мален във вратарското поле, нидерландецът стреля, но Матия Перин направи блестящо спасяване.

Ювентус стигна до най-добрата си възможност до момента в 33-тата минута, когато топката бе центрирана към Уестън Маккени в близост до вратата, той стреля с глава на сантиметри от дясната греда.

В 35-ата минута събиитята се пренесоха пред другата врата, където Браян Кристанте отправи изстрел с глава, но над вратата.

В 40-ата минута Рома откри резултата. Пиер Калюлю сбърка при изнасянето на топката и позволи на Николо Пизили да му отнеме и да изведе Уесли пред наказателното поле, а той с прецизен диагонален удар намери далечния ъгъл на вратата за 1:0.

