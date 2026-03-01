Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов си отиде от този свят на 68 години. Тъжната новина съобщи лидерът на сектор "Г" Иван Велчев-Кюстендилеца.

През последните седмици Джони, както го наричаха привържениците, беше в тежко състояние във ВМА. От години любимецът на феновете на "армейците" се бореше с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

Велинов е шесткратен първенец на България с "червените" и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

"Светъл ти път, шампионе... Завинаги в сърцата ни!", написа Кюстендилеца.

Екипът на Sportal.bg изказва своите съболезнования към близките и семейството на Георги Велинов!