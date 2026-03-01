Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Станислав Станков и Пламена Чакърова са №1 на 60 м/пр, Деливерска се контузи

  • 1 март 2026 | 20:34
  • 547
  • 0

Станислав Станков и Пламена Чакърова спечелиха титлите на България при мъжете и жените в бягането на 60 метра с препятствия. Станков постигна успех при мъжете с резултат от 7.89 секунди. Сребърният медалист Александър Станков за първи път в кариерата си слезе под 8 секунди и заслужи среброто с лично постижение от 7.99 сек.

38 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден II

При жените Чакърова се наложи с 8.68 сек. Второто място зае Никол Ангелова с 8.74 сек, а Ива Деливерска, която се контузи, остана трета с 5 хилядни зад сребърната медалистка.

Снимки: Борислав Цветанов

