Станислав Станков и Пламена Чакърова са №1 на 60 м/пр, Деливерска се контузи

Станислав Станков и Пламена Чакърова спечелиха титлите на България при мъжете и жените в бягането на 60 метра с препятствия. Станков постигна успех при мъжете с резултат от 7.89 секунди. Сребърният медалист Александър Станков за първи път в кариерата си слезе под 8 секунди и заслужи среброто с лично постижение от 7.99 сек.
При жените Чакърова се наложи с 8.68 сек. Второто място зае Никол Ангелова с 8.74 сек, а Ива Деливерска, която се контузи, остана трета с 5 хилядни зад сребърната медалистка.
Снимки: Борислав Цветанов