Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 6874
  • 16

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата с 4:3 над Локомотив (София). Испанецът обаче подчерта, че не във всички моменти играта на “сините” е била на ниво, като може да открои поне няколко различни периода в срещата.

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

“Още три точки за нас. Ясно е, че винаги е важно да печелиш и това не винаги е лесно. В тези 90 минути сякаш се играха 3-4 различни мача. Трябва да покажеш, че си способен да се адаптираш. На мен не ми се стори атрактивен мач. Липсваше контролът и да сме по-убедителни в мача. Много рано падна първият гол и това ни обърка малко. Допуснахме доста неточности. В този безпорядък мачът се изравни. През втората част изглеждаше доста по-стабилно отборът. За мен беше много важна подкрепата от трибуните. Показахме желание за победа. Всеки мач е различен. Днес оставам положителни неща - най-вече реакцията на отбора. Има и неща, от които не съм доволен. Основният ни урок от днес е, че от първата до последната минута трябва да сме фокусирани. Ние трябва да създадем достатъчно аргументи, за да победим”, каза Веласкес.

