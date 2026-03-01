Популярни
Кристен Радуканова и Димитър Христов със златните отличия на 200 метра

  • 1 март 2026 | 17:40
  • 380
  • 0

Кристен Радуканова и Димитър Христов спечелиха златните отличия на 200 метра при жените и мъжете на Националния шампионат по лека атлетика в зала. След като вчера остана с бронза на 60 м при дамите, днес Радуканова стигна убедително до златното отличие на 200 м с личен рекорд от 23.74 секунди. Шампионката на 400 м и със смесената щафета на 4 по 400 м от вчера Андреа Савова взе среброто с 24.52 сек, а златната медалистка на 60 м от първия ден Рая Димитрова прибави и бронз на 200 м с лично постижение от 24.69 сек.

15 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден II

При мъжете Христов, който вчера спечели медал на 400 м, днес прибави и злато на 200 м с личен рекорд от 21.77 сек. Втори също с лично постижение завърши Любомир Илев - 22.42 сек. Бронзовия медал взе Радин Вълчев с 22.63 сек.

Най-бързият в сериите Никола Караманолов не стартира във финала.

Снимки: Борислав Цветанов

