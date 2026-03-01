Популярни
11-те на Левски и Локомотив (София), без изненади в състава на "сините"

  • 1 март 2026 | 16:03
  • 4195
  • 13
Станаха ясни стартовите състави на Левски и Локомотив (София). Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Очаква се на стадион "Георги Аспарухов" да има над 10 000 зрители.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес не прави нито една промяна от победата над ЦСКА 1948. В центъра на отбраната отново стартира Никола Серафимов.  На пейката този път е Кристиан Макун, който се възстанови от контузия.

Наставникът на "железничарите" Станислав Генчев залага от първата минута на бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб, който прави своя дебют за тима.

ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 12. Мустафа Сангаре

Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 14. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров, 22. Реян Даскалов, 42. Никола Нейчев, 5. Ерол Дост, 64. Доминик Янков, 31. Красимир Станоев, 33. Джордан Айб, 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица

Съдия: Мартин Великов
Начало: 17:15 часа
Стадион: "Георги Аспарухов"

Снимки: Борислав Трошев

